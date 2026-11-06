Путин утвердил состав комиссии по временным ограничительным мерам
Президент России Владимир Путин утвердил состав межведомственной комиссии, которая будет заниматься применением временных ограничительных мер к гражданам, находящимся за рубежом и уклоняющимся от исполнения наказания. Указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу со дня публикации.
Председателем комиссии назначен министр юстиции Константин Чуйченко. В состав вошли заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук, заместитель генерального прокурора Николай Винниченко, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Иван Корнев, заместитель директора Федеральной службы безопасности Александр Купряжкин и заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов.
Принятый закон вводит 14 видов ограничений, включая запрет на регистрацию ИП или самозанятости, запрет на регистрацию прав на недвижимость и транспорт, отказ в выдаче кредитов и займов, а также ограничение доступа к электронным государственным услугам, лицензиям и аккредитациям. Кроме того, запрещается совершать нотариальные и консульские действия.