Путин утвердил состав комиссии по временным ограничительным мерам

Принятый закон вводит 14 видов ограничений, включая запрет на регистрацию ИП или самозанятости, запрет на регистрацию прав на недвижимость и транспорт, отказ в выдаче кредитов и займов, а также ограничение доступа к электронным государственным услугам, лицензиям и аккредитациям. Кроме того, запрещается совершать нотариальные и консульские действия.