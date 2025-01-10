«Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» попали под санкции США

Минфин США ввел санкции против сына совладельца компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова Юсуфа, председателя правления «Газпром нефти» и президента РФС Александра Дюкова. Под санкции попали десятки компаний, в том числе «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», их дочерние компании, а также «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего под санкции США попали 37 физлиц. В санкционный список помимо господина Дюкова и господина Алекперова попали:

глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев;

глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов;

гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев;

глава «Башнефти» Владимир Чернов;

глава «Татнефти» Наиль Маганов;

замглавы Минэнерго России Роман Маршавин;

замглавы Минэнерго России Эдуард Шереметцев.

Также в санкционный список США попали операторы морских портов «Лавна» и «Суходол» — ООО «МТП Лавна» и ООО «Морской порт Суходол». Под ограничения также попала российско-сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), 56,15% которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому». О возможных санкциях в отношении NIS ранее заявлял президент Сербии Александ Вучич. 5 января он говорил о готовности Сербии выкупить российскую долю в случае введения ограничений.

В санкционный список попали еще девять компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга. В заявлении Минфина США утверждается, что они осуществляли поставки российской нефти и нефтепродуктов.

Ограничения Минфина США затронули 183 танкера под флагами разных стран. Как говорится в заявлении американского Минфина, среди них есть танкеры «теневого флота». Также санкции ввели в отношении крупнейшей судоходной компании России «Совкомфлот».

В пресс-службе «Газпром нефти» заявили «Ъ», что компания готовилась к подобным сценариям последние два года. «С 2022 года компания уже находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах. Компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса»,— заявили в «Газпром нефти».

Иван Тимофеев, директор Российского совета по международным делам, комментируя «Ъ» новые санкции США, обратил внимание на выпущенное определение Минфина во исполнение статьи 1 (а) (i) исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 года по всему энергетическому сектору РФ. «Теперь сам факт принадлежности к энергетическому сектору России является достаточным основанием для блокирующих санкций»,— поясняет он.

Он полагает, что США не будут блокировать сразу все энергетические компании России из-за опасений вызвать колебания на мировых рынках, но вносить в SDN-лист одну за другой «вполне могут». «Будет ошибкой воспринимать новый пакет санкций США как прощальный привет Байдена. Считать, что при Трампе будет иначе — преждевременно. "Ползучая эскалация" себя не исчерпала»,— добавил он.