Приговор из пожарного депо
Бывший министр ГО и ЧС Кубани осужден на шесть с половиной лет
В Краснодаре завершился судебный процесс по делу бывшего краевого министра ГО и ЧС Сергея Штрикова — он приговорен к шести с половиной годам колонии за превышение полномочий (ст. 286 ч. 3 УК РФ) при заключении контракта стоимостью 129 млн руб. на строительство пожарных депо. Суд признал, что чиновник незаконно отстранил от проекта компанию «Югмонтажспецстрой», из-за чего она понесла убытки на 14 млн руб. Сергей Штриков не признал себя виновным и настаивал на оправдании.
Перед последним заседанием суда экс-министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков вошел в зал со словами: «Обстановка сложная, но контролируемая!» Сев на скамейку в «аквариуме», экс-министр обратился к группе друзей, которые пришли его поддержать: «Почему не надели форму и боевые награды?» А затем громко объявил: «Ничего, выдержим!»
Прения сторон начались на предыдущем заседании. Обвинение напомнило фабулу дела. Весной 2024 года Сергей Штриков узнал о готовящемся аукционе, на котором должен был определиться исполнитель контракта стоимостью 129 млн руб. на строительство трех пожарных депо из быстровозводимых конструкций в сельских муниципалитетах Кубани.
Он пригласил в кабинет своего знакомого Прищепу и попросил найти подходящего застройщика. В материалах дела есть видеозапись этого разговора, где слышна фраза министра: «Двадцать он мне должен». Следствие считает, что речь шла о незаконном вознаграждении за заключение контракта от ООО «СК “Город”» (Красноярск).
Победителем аукциона 26 июня 2024 года стала компания из Махачкалы «Югмонтажспецстрой», снизившая цену до 116 млн руб. После этого, как считает обвинение, Сергей Штриков вызвал начальника ГКУ «Управление по обеспечению пожарной безопасности» Дмитрия Коваленко и приказал организовать аннулирование итогов конкурса, чтобы затем обеспечить победу СК «Город».
По просьбе господина Коваленко администрация Усть-Лабинского района (в этом муниципалитете должно было строиться одно из трех депо) подала в ФАС жалобу, и антимонопольное ведомство отменило итоги аукциона из-за ошибок в документации. «Югмонтажспецстрой» лишился контракта и понес убытки в сумме 14 млн руб. Победителем повторного аукциона была признана компания «Город».
У следствия нет данных, получил ли Сергей Штриков средства, на которые рассчитывал. На суде обвинение назвало вину Сергея Штрикова в превышении полномочий полностью доказанной и предложило назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Защита в прениях категорически отвергла все доводы прокуратуры. По мнению адвокатов, качество записи разговора господина Штрикова и его знакомого Прищепы о долге в 20 млн руб. не позволяет понять смысл беседы.
Возможно, речь шла о каких-то хозяйственных вопросах или о благотворительности. Претензии к «Югмонтажспецстрою» возникли не на пустом месте, заявляли защитники, Дмитрий Коваленко сам выразил сомнения в том, что компания из Махачкалы, не имеющая опыта строительства пожарных депо, выполнит контракт.
Сергей Штриков, выступая с последним словом, поддержал позицию своих защитников и заявил, что за 30 лет службы всегда действовал в интересах государства. «Наше министерство вошло в тройку лучших в России, это реальные, а не паркетные показатели»,— обратился к суду Сергей Штриков.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — данные о личности подсудимого, поэтому наказание оказалось более мягким, чем предлагала прокуратура: шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. После отсидки ему на три года запрещено занимать руководящие должности. Кроме того, фигуранта лишили звания майора полиции. В пользу ООО «Югмонтажспецстрой» с Сергея Штрикова взыскано 14 млн руб.