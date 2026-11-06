Приговор из пожарного депо

В Краснодаре завершился судебный процесс по делу бывшего краевого министра ГО и ЧС Сергея Штрикова — он приговорен к шести с половиной годам колонии за превышение полномочий (ст. 286 ч. 3 УК РФ) при заключении контракта стоимостью 129 млн руб. на строительство пожарных депо. Суд признал, что чиновник незаконно отстранил от проекта компанию «Югмонтажспецстрой», из-за чего она понесла убытки на 14 млн руб. Сергей Штриков не признал себя виновным и настаивал на оправдании.