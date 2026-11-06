Черная пятница выгорела

Раньше накануне увеличивали цену и потом ровно на столько же снижали, и эта механика никуда не денется, но в этом году, мне кажется, будет немножко все по-другому. Во-первых, у многих ритейлеров и селлеров тоже с экономикой внутренней не все в порядке. Очень много в среде говорят про кассовые разрывы, сток, неликвид. Конечно, под скидки попадет. Может быть, даже не только он, потому как людям просто деньги нужны. Многие не знают, что будет в следующем году, и хотят в кэш выйти здесь и сейчас. Я думаю, что покупателю в этом году будет чем поживиться, но чего-то прямо экстраординарного, особенного я бы не ожидал. По скидкам для конечного потребителя, наверное, будет чуть лучше, чем в прошлые годы».