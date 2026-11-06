Иноагенты Дудь, Быков и Гудков внесены в реестр лиц под временными ограничениями
Министерство юстиции обновило реестр эмигрировавших россиян, которые были осуждены по статьям Уголовного кодекса или не выплатили штрафы по административным статьям. Список опубликован на сайте ведомства.
Включение в список предполагает заморозку счетов и имущества, блокировку доступа к «Госуслугам», а также запрет на сделки с недвижимостью. 6 ноября в него включили:
бывших руководителей региональных штабов Алексея Навального Сергея Ухова (объявлен иноагентом) и Ксению Фадееву (объявлена иноагентом);
соратника Алексея Навального Леонида Волкова (объявлен иноагентом);
политика Дмитрия Гудкова (объявлен иноагентом);
юриста Сергея Давидиса (объявлен иноагентом);
писателя Дмитрия Быкова (объявлен иноагентом);
журналиста Александра Невзорова (объявлен иноагентом, признан участником экстремистского объединения, запрещенного в России, внесен в перечень террористов и экстремистов);
писателя Бориса Акунина (объявлен иноагентом);
журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов).
Закон о применении ограничительных мер подписал президент России Владимир Путин в начале августа. Применять их, согласно документу, будут, если МВД подтвердит, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами России. Утвержден состав комиссии по применению этих мер. В нее вошли: министр юстиции Константин Чуйченко, заместитель генпрокурора Николай Винниченко, замглавы ФСБ Александр Купряжкин, а также представители МВД, ФНС и Росфинмониторинга.