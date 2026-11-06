Рютте заявил о способности России обогнать Европу по закупкам оружия
Россия даже при схожих объемах бюджетов способна закупить больше вооружений, чем Европа, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, это связано с особенностями российской экономики.
«Покупательная способность денег у них гораздо выше, чем у нас. Это связано с тем, как устроена их экономика. На эти деньги они могут купить больше», — заявил господин Рютте в эфире нидерландского телеканала NPO 1.
В январе 2025 года господин Рютте заявил, что российские власти расходуют оборонный бюджет страны намного эффективнее, чем руководство альянса. «В России вы можете купить на эти же деньги гораздо больше, так как у них нет наших высоких зарплат, нашей бюрократии, они могут действовать быстрее», — отмечал он. Тогда же генсек призвал участников блока вкладывать больше средств в оборонную промышленность. Он добивался увеличения военных расходов до 5% ВВП к 2035 году.