Лидера кенийской секты приговорили к 200 годам тюрьмы за убийство 191 человека

Пол Маккензи принуждал своих последователей к голодной смерти, обещая им «встречу с Иисусом». Он заставил несколько сотен верующих переселиться в лес, не разрешал им есть и кормить детей. Умерших от истощения и от избиений людей закапывали там же в лесу. Как заявила судья Диана Каведза, из 191 человека, в чьей смерти был признан виновным Пол Маккензи, 161 — дети в возрасте девяти лет и младше. 182 ребенка и 1 взрослый погибли от голода, а остальные дети были либо задушены, либо забиты до смерти.