Лидера кенийской секты приговорили к 200 годам тюрьмы за убийство 191 человека
Высокий суд в Момбасе приговорил лидера секты «Международная церковь "Благая весть"» Пола Маккензи к 200 годам тюрьмы за убийство 191 человека, из которых 190 — дети. Как сообщает AP, сроки от 10 до 160 лет получили 28 сообщников и последователей Маккензи.
Пол Маккензи принуждал своих последователей к голодной смерти, обещая им «встречу с Иисусом». Он заставил несколько сотен верующих переселиться в лес, не разрешал им есть и кормить детей. Умерших от истощения и от избиений людей закапывали там же в лесу. Как заявила судья Диана Каведза, из 191 человека, в чьей смерти был признан виновным Пол Маккензи, 161 — дети в возрасте девяти лет и младше. 182 ребенка и 1 взрослый погибли от голода, а остальные дети были либо задушены, либо забиты до смерти.
Маккензи был арестован в 2023 году после получения информации от осведомителя. В ходе следствия в лесу в округе Килифи были обнаружены более 400 тел умерших людей. В некоторых могилах было найдено несколько детских тел со связанными руками и ногами. В октябре 2026 года суд в Момбасе признал Маккензи и 28 его сообщников виновными в гибели людей.
Обвинение настаивало на смертной казни. В отношении проповедника и его сообщников поданы также иски в другие суды Кении по факту гибели еще более 200 человек, жестокого обращения с детьми и пыток.