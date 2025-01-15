Минфин США прокомментировал новые санкции против России

Министерство финансов США уточнило, что сегодня, 15 января, ведомство ввело ограничения в отношении 250 физических и юридических лиц. Около 100 из них попали под санкции повторно.

В пресс-релизе Минфина США указано, что ограничения введены в отношении компаний из финансового, энергетического и оборонного секторов экономики России. В санкционный список среди прочих попали «Военторг», выставочный центр «Патриот», «УМК-Сталь», Запорожская АЭС.

Под ограничения также попали китайские предприятия, которые, как утверждает Минфин США, продолжают поставлять России товары двойного назначения. За связь с российским Промсвязьбанком в санкционный список внесли и киргизский банк «Керемет». Ограничения наложены в том числе на юрлица из Турции, ОАЭ и Малайзии.

Повторно в санкционный список США попали среди прочих Служба внешней разведки России, Сбербанк и Газпромбанк, компании «Северсталь» и «Мечел», «Арктик СПГ-1». Как уточнило ведомство, теперь за сотрудничество с указанными организациями иностранным компаниям также грозит наложение вторичных санкций. Юрлица, внесенные в санкционный лист повторно, впервые были включены в него до начала действия правила о вторичных санкциях.

О влиянии санкции — в материале «Ъ» «Суда нагрузили санкциями».