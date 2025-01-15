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Коммерсантъ FM
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Flydubai возобновит рейсы в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января

Авиакомпания Flydubai планирует восстановить рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи, которые отменили в конце декабря 2024 года. Первые полеты пройдут 23 и 25 января соответственно, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как уточнили в АТОР, первый рейс из Дубая в Минводы запланирован на 23:10 23 января. Последующие рейсы будут выполняться ежедневно. Полет из Дубая в Сочи запланирован на 8:20, далее они будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. С 30 апреля по 31 августа рейс Дубай—Сочи будет ежедневным. В обоих случаях продажи билетов открыли на год вперед.

Представители Space Travel сочли, что возобновление рейсов позволит восстановить спрос на туры в Дубай из Сочи и Минвод. «Конечно, продажи туров замедлились на фоне приостановки рейсов в Дубай, но мы ожидаем полноценного восстановления спроса после фактического начала полетов»,— цитирует АТОР слова туроператора.

Отмена рейсов Flydubai была связана с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» 25 января. После этого несколько авиакомпаний заявили о приостановке полетов в отдельные города России. В частности, о приостановке полетов сообщила израильская авиакомпания El Al, «Туркменские авиалинии» и казахстанский Qazaq Air.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Российские города облетают стороной».

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