Flydubai отменила авиарейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до 5 января

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы, запланированные с 28 декабря по 5 января 2025 года, из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. Решение объяснили форс-мажором и «угрозой безопасности полетов», сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По их данным, отмена рейсов коснется более 4 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что авиакомпания думает о выделении дополнительных мест для туроператоров на рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда. Также анализируется вариант пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний. Ряд туроператоров рассматривают возможность переноса места вылета в другие города России. Так, туроператор Coral Travel возвращает туристов из Дубая через Москву.

«Туроператоры в настоящий момент стараются минимизировать негативные последствия для туристов от внезапной отмены рейсов Flydubai... По текущей информации, другие компании—члены АТОР также общаются сейчас с перевозчиком, ищут варианты пересадки и переноса вылета и будут решать вопрос с туристами в индивидуальном порядке через их турагентов»,— говорится в сообщении АТОР.

Рейсы в Сочи и Минеральные Воды также отменила Azerbaijan Airlines, чей самолет потерпел крушение под Актау. Авиаперевозчик объяснил, что решение принято из соображений безопасности на основе результатов предварительного расследования крушения самолета. Согласно ему, упавшее судно подверглось «физическому и техническому внешнему воздействию».

Подробнее о крушении — в публикации «Ъ» «Интернациональная катастрофа».