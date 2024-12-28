«Туркменские авиалинии» приостановили полеты в Москву на месяц

«Туркменские авиалинии» сообщили о приостановке полетов между Ашхабадом и Москвой до конца января. Авиакомпания выполняла рейсы между двумя столицами три раза в неделю.

«Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад—Москва—Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены. Вы можете вернуть деньги за билеты в полном размере»,— говорится в сообщении перевозчика. Причина отмен рейсов не указана.

Ранее полеты сразу в десять городов России приостановили «Азербайджанские авиалинии». Казахстанская Qazaq Air на месяц также отменила рейсы в Екатеринбург, FlyDubai — в Сочи и Минеральные Воды, израильская El Al — в Москву.

Самолет «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи казахстанского города Актау. Погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что авиакатастрофа произошла по причине «внешнего физического и технического воздействия».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Внешнее воздействие».