Израильская авиакомпания El Al приостановила полеты в Москву до конца марта

Израильская авиакомпания El Al продлила приостановку рейсов из Тель-Авива в Москву до конца марта 2025 года. О временном прекращении полетов в российскую столицу компания объявила 26 декабря.

«После проведения всесторонней оценки ситуации El Al приостанавливает все свои рейсы по маршруту Тель-Авив—Москва до конца зимнего расписания»,— заявил израильский перевозчик (цитата по The Times of Israel).

El Al приняла решение об ограничении полетов после крушения в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Катастрофа произошла 25 декабря, в результате погибли 38 человек из 67 находившихся на борту, включая 7 россиян.

Помимо El Al решение о приостановке рейсов в российские города приняли Flydubai, Qazaq Air и непосредственно Azerbaijan Airlines. Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение «вследствие обстрела с земли», а также выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона хотела «замять вопрос» о причинах крушения.

Подробности — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».