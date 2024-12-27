Российские города облетают стороной

Несколько авиакомпаний приостановили полеты в российские города после крушения самолета в казахском Актау. Одними из первых об этом заявил израильский перевозчик El Al. Неделю он не будет совершать рейсы из Тель-Авива в Москву. Аналогичное решение приняли в Azerbaijan Airlines, самолет которой разбился на западе Казахстана. Компания приостанавливает полеты из Баку в десять городов РФ — Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Уфу, Самару, Владикавказ, Нижний Новгород, Саратов, Грозный и Махачкалу. Авиакомпания Flydubai также отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод с 28 декабря по 5 января. В Ассоциации туроператоров России заявили, что это коснется больше 2 тыс. пассажиров и почти все они клиенты туроператоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кроме того, казахстанский перевозчик Qazaq Air отменил полеты Екатеринбург—Астана. Ограничение планируется сохранять ближайший месяц. Как отмечает пресс-служба компании, сделано это для «обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа». Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян не исключает, что в ближайшее время список компаний будет увеличиваться: «Это масштабная проблема. Самое страшное ведь не то, что Azerbaijan Airlines отменили рейсы. Другие авиакомпании в массовом порядке начали поступать так же.

Речь идет о тысячах людей, которые не улетят на Новый год. Сейчас мы ждем аналогичного решения со стороны других перевозчиков. Понятно, что идет принцип домино. Сначала израильская El Al, потом Казахстан, затем Азербайджан.

Рейсы может отменить и Emirates, и Qatar Airways. И самое страшное — что поменять уже ничего невозможно. Через три дня Новый год. У людей сорвались перелеты завтра, послезавтра, 29, 31 декабря. Дело в том, что в преддверии праздников у российских авиакомпаний уже нет мест на рейсы в Дубай или Баку. Те клиенты, которые узнали от нас, что их полеты отменены, завтра никуда не отправятся — вот это критично. Естественно, отели вообще не виноваты в ситуации и, давайте говорить честно, деньги возвращать они не будут. Тем, кто купил тур в агентствах, легче: оформляется возврат денег, это понятно. А вот тем, кто самостоятельно купил билеты и оплатил отель, придется несладко».

В Ассоциации туроператоров России завили, что в случае с рейсами в Дубай некоторым пассажирам могут предложить альтернативные рейсы, в частности, из Сочи в ОАЭ летают «Уральские авиалинии». Кроме того, туроператоры в индивидуальном порядке рассматривают варианты переноса туров. При этом Azerbaijan Airlines выполняют рейсы за границу, в такие города как Лондон, Париж, Вена, Берлин, Прага и другие. Таким образом для самостоятельных российских туристов рейсы в Баку — популярная опция для транзита в Европу, пояснила глава отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская. По ее словам, есть и другие варианты, но поменять билет в короткие сроки — задача сложная:

«В основном наши индивидуальные туристы, когда выбирали стыковки в Европу, предпочитали авиакомпанию Emirates, несмотря на крюк в перелете. Также очень популярны были Turkish Airlines, так как многие уже знают аэропорт Стамбула. Что касается других клиентов, то иногда мы видим билеты "Азербайджанских авиалиний", потому что абсолютно точно существует пласт людей, которым нравится летать через Баку, некоторые даже останавливаются на несколько дней в этом городе.

У нас билетный отдел сейчас работает практически в круглосуточном режиме. Да, действительно, были отмены. На Turkish Airlines просто страшный ажиотаж, люди просят оформить их на какие-то другие рейсы.

Мы со своей стороны сейчас делаем все возможное. Очень много перебронирований. Здесь все будет зависеть от того, насколько жесткие даты. Если критерии очень строгие, а свободных билетов на рейсы нет, то, соответственно, либо будет бизнес-класс, либо какая-то высокая цена. Ну а если человек готов сдвигать даты на несколько дней, то, конечно же, оформить все будет гораздо проще. Стыковки сейчас — тоже камень преткновения: если вы хотите лететь с удобными вариантами, то эти рейсы максимально уже распроданы».

Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» разбился утром 25 декабря на западе Казахстана. Борт выполнял рейс из Баку в Грозный. В Актау до аэродрома лайнер не дотянул, жестко приземлился в поле и загорелся. По официальным данным, погибли 38 человек, из них семь россиян.

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Анна Кулецкая