Песков: отказ ЕС от алюминия из России может дестабилизировать мировой рынок

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет на импорт российского алюминия в страны Евросоюза (ЕС) может привести к дестабилизации мирового рынка. Так господин Песков прокомментировал информацию Reuters о том, что ЕС планирует отказаться от импорта первичного алюминия из России в рамках 16-го пакета санкций.

«Рынок в этом сегменте достаточно хрупкий, и подобные решения, конечно же, гипотетически могут привести к дестабилизации мирового рынка»,— заявил господин Песков.

Принятие 16-го пакета санкций ожидается к 24 февраля 2025 года, к третьей годовщине начала конфликта на Украине. По информации Bloomberg, помимо алюминия санкции также коснутся десятков судов и поставок сжиженного природного газа из России.

В конце 2023 года Евросоюз запретил поставки алюминиевой проволоки, фольги и труб из РФ Полный запрет в отношении алюминия тогда оказался невозможен из-за позиции некоторых стран, входящих в ЕС. Полный запрет на поставки российского алюминия уже ввели США и Британия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа против российского проката».