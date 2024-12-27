Европа против российского проката

Поставки российского металла на мировые рынки осложнились. В апреле 2024 года США и Великобритания ввели запрет на импорт и торговлю алюминием, медью и никелем на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). И если в США импорт алюминия из России и так сокращался после начала военных действий на Украине и введения пошлины в 200%, то LME была важной площадкой для формирования цен, которые используются в прямых контрактах. В связи с санкциями доля премиального европейского рынка в выручке «Русала» — крупнейшего производителя алюминия вне Китая — по итогам первой половины 2024 года сократилась до минимума за последние четыре года (22%), а доля Азии выросла до 42%. И хотя ЕС пока не закрывает доступ металлу из РФ, такие планы обсуждаются. По данным Reuters, десять стран ЕС выступают за санкции против российского алюминия в рамках нового пакета либо за повышение пошлин.