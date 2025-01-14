Reuters сообщило о планах ЕС включить запрет на импорт алюминия в санкции

Еврокомиссия планирует в ближайшее время представить странам—членам Евросоюза проект 16-го пакета санкций. Как сообщило Reuters со ссылкой на дипломатов, в него может войти запрет на поставки российского первичного алюминия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным источников, комиссия провела сегодня, 14 января, неформальные встречи с представителями стран Евросоюза, чтобы обсудить детали очередного пакета ограничений. Отмечается, что запрет будет вводиться поэтапно. Принятие 16-го пакета санкций ожидается к 24 февраля 2025 года, к третьей годовщине начала конфликта на Украине.

По данным Европарламента от мая 2024 года, страны ЕС покупают алюминия из России на сумму порядка €2,3 млрд ежегодно. По их оценкам, доля российского металла в общем объеме поставок с 2018 года упала с 25% до 8%.

На данный момент запрет на импорт российского алюминия ввели США и Британия. В конце 2023 года Евросоюз запретил поставки алюминиевой проволоки, фольги и труб. Полный запрет был невозможен из-за позиции некоторых стран—членов ЕС.