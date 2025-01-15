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Коммерсантъ FM
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Bloomberg узнал, чем помимо алюминия ЕС может дополнить 16-й пакет санкций

Евросоюз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций планирует предусмотреть не только поэтапные ограничения на алюминий, но и постепенное прекращение импорта сжиженного природного газа из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В рамках пакета также могут ввести санкции против десятков судов, а также отключить новые банки от системы международных платежей SWIFT.

По словам источников, детали временных рамок и масштаб ограничений на поставки алюминия пока прорабатываются. Также неизвестно, как именно будет объявлено о сокращении импорта российского СПГ.

О том, что в Европе предлагают внести запрет на импорт первичного алюминия из России в очередной санкционный пакет, накануне писал Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.

На данный момент запрет на импорт российского алюминия ввели США и Британия. В конце 2023 года Евросоюз запретил поставки алюминиевой проволоки, фольги и труб. Полный запрет тогда оказался невозможен из-за позиции ряда стран—участниц ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа против российского проката».

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