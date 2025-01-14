Объявление номинантов на «Оскар» повторно перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Объявление номинантов на 97-ю премию «Оскар» перенесено на 23 января в связи с ситуацией с пожарами в Калифорнии. Об этом написало издание Variety. Это уже второй перенос даты объявления номинантов. Первоначально имена претендентов планировалось назвать 17 января, однако тогда из-за ЧП было решено перенести мероприятие на 19 января.

Оно пройдет в онлайн-формате в 5:30 по тихоокеанскому времени (18:30 мск). Президент Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер в этой связи сообщил о продлении на три дня, до 17 января, срока проведения голосования, по итогам которого определится список номинантов.

В Лос-Анджелесе с 7 января продолжаются масштабные пожары, погибли не менее 24 человек. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. Площадь возгорания в районе Большого Лос-Анджелеса достигла более 15,8 тыс. га. Аналитическая компания AccuWeather подсчитала, что ущерб от пожаров может составить до $150 млрд.

Американская академия киноискусств ранее представила шорт-лист претендентов на 97-ю премию «Оскар» в десяти категориях. Церемония вручения, ведущим которой станет Конан О'Брайен, намечена на 2 марта.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Огонь идет по Калифорнии».