Огонь идет по Калифорнии

Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 11. Об этом сообщает CNN. При этом, как предупреждают власти, фактическое число жертв неизвестно. Спасатели не могут добраться до некоторых районов, охваченных огнем. Пожары не удается взять под контроль с 7 января. 9 января удалось локализовать два возгорания, но на северо-западе Лос-Анджелеса появилось несколько новых. Площадь лесных пожаров превысила 11 тыс. га. До 212 тыс. потребителей в южной части Калифорнии остаются без света. В штате объявлен режим масштабного бедствия. Над Лос-Анджелесом стоит едкий густой дым, жители вынуждены носить маски. Все школы закрыты, а мероприятия отменены. Тем временем синоптики предупреждают, что ветер в ближайшие дни снова усилится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ethan Swope / AP Фото: Ethan Swope / AP

Свои дома потеряли многие американские селебрити. Сгорел и особняк сына уходящего президента США Хантера Байдена, дом вице-президента Камалы Харрис попал в зону эвакуации. Огонь почти полностью уничтожил престижный район Пасифик-Палисейдс, рассказал “Ъ FM” журналист издания «Славянский Сакраменто» Виталий Атаев-Трошин: «Нужно обязательно использовать маску, какие-то очки, быть готовым бежать. Передвигаться на автомобиле тоже опасно, потому что можно застрять. В общем, я старался не рисковать своей жизнью. Пообщался с полицейскими, которые контролируют поток людей, пытающихся зайти, чтобы понять, что происходит с их имуществом, либо журналистов.

Но есть еще и мародеры. Их не так много, там уже ничего не осталось. Дальше я отправился в сторону Западного Голливуда — небольшой городок, огромная концентрация русскоязычного населения. Огонь к нему не подошел. Мэр бесконечно делал какие-то посты на протяжении 7, 8, 9 января. Люди видели дым в горах, которые находятся прямо напротив. Везде пахнет дымом. В Пасадине тоже, там есть знаменитые озера Эрроухэд и Биг-Бэр. Горят части верхушек этих холмов. Я летал там на дроне, делал снимки, буквально минут 15 прошелся. Когда я вернулся обратно, моя машина была усыпана пеплом.

Появлялся фейк о том, что надпись Hollywood горит. Ездил к ней. Даже заметил, что туристы гуляют и фотографируются. Правда, не все дороги открыты. Живу в округе Сан-Бернардино, у меня в доме нет электричества. Многие калифорнийцы давно уже установили солнечные панели. Есть перебои со связью. Может быть, не удается до конца продумать планы по нейтрализации огня, все горит очень быстро. Калифорния — это большая пустыня. Даже сейчас тут 25 градусов, а летом в районе пустыни Мохаве, Долины смерти до 55 и выше. И всегда сухой жаркий климат».

По предварительным оценкам, потери от пожаров превышают $135 млрд, пишет The Washington Post. На этом фоне страховой отрасли Калифорнии, которая недавно едва оправилась от предыдущих пожаров, может быть нанесен непоправимый урон, предупреждают аналитики. Кроме того, часть пострадавших не получат страховые выплаты, поскольку некоторые компания отказались продлевать полисы еще до инцидента, заявила Камала Харрис.

В местных соцсетях тем временем появляется все больше сообщений об ограблениях домов и коммерческих помещений в эвакуированных районах, и нередко они заканчиваются поджогами. По словам журналистов, обстановка в Лос-Анджелесе напоминает «дикий Запад». За последние дни за мародерство арестовали уже не менее 20 человек. В некоторых районах на этом фоне вводится комендантский час, рассказал “Ъ FM” местный житель Игорь Шаукевич. По просьбе “Ъ FM” 10 января он проехался по городу: «Пробок не было нигде, что очень удивило. Позавчера выехать было невозможно, потому что все машины рванули из Лос-Анджелеса. Город пустой. Гостиницу в Лас-Вегасе, который в четырех часах езды от нас, забронировать невозможно, все они забиты. Шелтеры работают, но они переполнены, в некоторых уже даже берут деньги, по-моему, $40 с человека.

Такое я слышал, не знаю, правда или нет. Люди собираются в школьных спортивных залах, там тепло, есть крыша над головой. Все остальное — это ощущение вокзала. Очень много волонтеров, особенно среди русскоязычных. Люди предлагают помочь по расчистке, подвезти куда-то еду, воду. Многие сейчас помогают пожарным, потому что их не хватает. Уже привлекли Национальную гвардию, подтянулись пожарные отряды из других штатов. Кроме того, процветает такой частный бизнес, он называется "гостиница для животных". Многие домашние питомцы испугались и разбежались, некоторые ранены. Они собирают животных, бесплатно оказывают им помощь и содержат в приютах. Многие магазины, рестораны дают бесплатную еду. Продолжают как-то бороться с этим».

«Из-за технической ошибки» около 10 млн жителей всего округа Лос-Анджелеса получают ложные уведомления об эвакуации, это дополнительно вызывает панику, рассказала инспектор округа Линдси Хорват. The Washington Post пишет, что система гидрантов в Калифорнии оказалась не готова к борьбе с масштабными пожарами.

В Пасифик-Палисейлс вода в них закончилась уже спустя 12 часов. А в районе Алтадина пожарные были вынуждены использовать садовые шланги и воду из бассейнов. Джо Байден в свою очередь пообещал, что федеральное правительство покроет расходы на ликвидацию последствий. Средства, в частности, пойдут на уборку мусора, строительство временных убежищ и выплату зарплат спасателям.

Фотогалерея Пожар в Лос-Анджелесе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га Фото: Reuters / Ringo Chiu Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с Фото: Reuters / Ringo Chiu 8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение Фото: Reuters / Ringo Chiu В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств Фото: Reuters / Ringo Chiu 8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию Фото: Reuters / Ringo Chiu Машины на шоссе Тихоокеанского побережья Фото: Reuters / Mike Blake Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса Фото: Reuters / Ringo Chiu Эвакуация также была объявлена в Малибу Фото: Ethan Swope / AP Пожарный в Пасифик-Палисейдс Фото: Ethan Swope / AP Эвакуация в доме престарелых в Алтадене Фото: Ethan Swope / AP Пожарный борется с огнем Фото: Etienne Laurent / AP Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс Фото: Etienne Laurent / AP Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс Фото: Saarang Panchavati / AP Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене Фото: Ethan Swope / AP 9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда Фото: Ethan Swope / AP Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар» Фото: Damian Dovarganes / AP 9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии Фото: Ethan Swope / AP К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес Фото: Chris Pizzello / AP Мужчина около сгоревшего здания Фото: Ethan Swope / AP 10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га Фото: Reuters / Ringo Chiu К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек Фото: Reuters / Fred Greaves Следующая фотография 1 / 21 Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га Фото: Reuters / Ringo Chiu Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с Фото: Reuters / Ringo Chiu 8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение Фото: Reuters / Ringo Chiu В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств Фото: Reuters / Ringo Chiu 8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию Фото: Reuters / Ringo Chiu Машины на шоссе Тихоокеанского побережья Фото: Reuters / Mike Blake Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса Фото: Reuters / Ringo Chiu Эвакуация также была объявлена в Малибу Фото: Ethan Swope / AP Пожарный в Пасифик-Палисейдс Фото: Ethan Swope / AP Эвакуация в доме престарелых в Алтадене Фото: Ethan Swope / AP Пожарный борется с огнем Фото: Etienne Laurent / AP Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс Фото: Etienne Laurent / AP Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс Фото: Saarang Panchavati / AP Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене Фото: Ethan Swope / AP 9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда Фото: Ethan Swope / AP Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар» Фото: Damian Dovarganes / AP 9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии Фото: Ethan Swope / AP К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес Фото: Chris Pizzello / AP Мужчина около сгоревшего здания Фото: Ethan Swope / AP 10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га Фото: Reuters / Ringo Chiu К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек Фото: Reuters / Fred Greaves Смотреть

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Екатерина Вихарева, Елизавета Скобцова