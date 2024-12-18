Американская киноакадемия представила шорт-лист претендентов на «Оскар»

Американская академия киноискусств объявила шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в десяти категориях. Церемония вручения премии пройдет уже в 97-й раз. Ведущим станет Конан О'Брайен. Имена удостоенных премии объявят 2 марта 2025 года.

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» — 15 картин, среди которых «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса из Бразилии, «Эмилия Перес» Жака Одиара из Франции и «Девушка с иглой» Магнуса фон Хорна из Дании.

В номинации «Лучшая музыка» представлены фильмы «Претенденты», «Конклав», «Дикий робот», «Битлджус Битлджус» и «Головоломка 2». В шорт-листе документальных фильмов — «Дневники черного ящика», «Дагомея», «Фрида», «Голливудгейт» и «Фарфоровая война».

Также объявлены претенденты на «Оскар» в категориях короткометражных фильмов, грима и причесок, песен, мультфильмов, художественных короткометражек, звука и визуальных эффектов. 97-я Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 2 марта 2025 года с ведущим Конаном О'Брайеном.