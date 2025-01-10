Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $150 млрд

Аналитическая компания AccuWeather пересмотрела свою оценку ущерба от бушующих в Калифорнии пожаров. Еще день назад, 9 января, эксперты прогнозировали, что пожары могут обойтись штату в $52–57 млрд. Теперь же ущерб оценивается от $135 млрд до $150 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fred Greaves, Reuters Фото: Fred Greaves, Reuters

«Компания AccuWeather увеличила предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от лесных пожаров в Южной Калифорнии до ошеломляющих $135–150 млрд»,— написал представитель компании Билл Уэйделл в соцсети X. Он добавил, что на следующей неделе ожидается усиление порывистого ветра и повышенный риск возникновения пожаров.

В округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га. Наиболее крупные из них до сих пор не взяты под контроль. Объявлена эвакуация жителей из районов вблизи Голливуда. Ранее сообщалось, что из-за огня погибли 10 человек и в округе было уничтожено 10 тыс. строений. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Лос-Анджелес в огне».