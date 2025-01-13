Бывший премьер Канады призвал Трампа опомниться «как старик старика»

Канадцы ценят свою независимость и любят свою страну, и их не переубедят угрозы и оскорбления, заявил бывший премьер Канады Жан Кретьен. Он обратился к избранному президенту США Дональду Трампу в колонке, опубликованной в Globe and Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жан Кретьен

Фото: Stephane Mahe / Reuters Жан Кретьен

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Господин Кретьен сказал, что канадцы «построили нацию в самой суровой и сложной географии, какую только можно себе представить», и «сделали это вопреки всему». По его словам, у Канады уже хватило смелости сказать «нет» США, которые пытались втянуть соседнюю страну «в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке».

«Что могло заставить тебя подумать, что канадцы когда-либо откажутся от лучшей страны в мире — а мы, без сомнения, именно такой и являемся,— чтобы присоединиться к Соединенным Штатам? ...Дональд Трамп, как старик старику: опомнись!» — написал канадский политик.

Жан Кретьен занимал пост премьера в 1993–2003 годах. Вчера, 12 января, ему исполнился 91 год. Дональду Трампу в июне исполнится 79 лет.

В ноябре 2024 года господин Трамп предложил ввести пошлину в 25% на товары из Канады и Мексики, а затем пообещал Канаде более чем двукратное снижение налогов, если она согласится стать американским штатом. На прошлой неделе он опубликовал карту с Гренландией и Канадой как территориями США.

Подробности — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».