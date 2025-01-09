Дональд Трамп опубликовал карту с Гренландией и Канадой как территориями США

Избранный президент США Дональд Трамп разместил на странице в соцсети Truth Social карту, где датская автономия остров Гренландия показана как часть Соединенных Штатов Америки. Накануне политик опубликовал два изображения, на которых территория Канады также была окрашена в цвета американского национального флага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Cheney Orr/File Photo, Reuters Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Cheney Orr/File Photo, Reuters

На новом снимке, который разместил политик,— США, Канада и Гренландия выделены одним цветом, символизирующим их объединение в составе одного государства.

Ранее политик неоднократно высказывал мнение, что многие канадцы желают присоединения страны к Соединенным Штатам. Господин Трамп считает, что это обеспечило бы Канаде экономическую выгоду и защиту от внешних угроз, которые республиканец связал с «российскими и китайскими кораблями».

В ноябре прошлого года он предложил ввести пошлину в 25% на товары из Канады и Мексики, но затем пообещал Канаде более чем двукратное снижение налогов, если она согласится стать американским штатом. На фоне анонсированной канадским премьером Джастином Трюдо отставки он повторил предложение. Господин Трюдо ответил отказом.

Политик говорил, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость», и обещал сделать ее «снова великой».

Подробнее — в материале «Ъ FM».