Между устойчивостью и восстановлением

Глобальный экономический рост в ближайшие годы будет оставаться стабильным, но сдержанным, прогнозируют аналитики ООН. Предполагается, что в 2025 году, как и годом ранее, мировая экономика увеличится на 2,8%, в 2026-м — на 2,9%. Авторы прогноза склонны говорить о таких темпах скорее как о признаке затянувшегося восстановления от шоков последних лет. В отличие от других прогнозистов, серьезного импульса от смягчения денежно-кредитной политики развитыми странами в ООН не ждут. Отчасти скромность прогнозной динамики для крупных экономик объясняется замедлением роста мировой торговли. Ожидается, что на фоне усиливающихся противоречий между странами в 2025 году он замедлится до 3,2% после 3,4% в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Рост мировой экономики в 2025 году вновь, как и годом ранее, составит 2,8%, следует из доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы» (WESP 2025). В 2026 году мировой рост может незначительно ускориться — до 2,9%. Экономисты отмечают устойчивость экономического развития, которая сохраняется, несмотря на совокупность вызовов последних лет (в том числе COVID и последствия военной операции РФ на Украине). Отметим, впрочем, что такой скромный, но стабильный рост больше не воспринимается как позитив: фактически он является результатом затянувшегося восстановления от шоковых потрясений (в 2010–2019 годы рост в среднем составлял 3,2%) и свидетельствует о сохранении в мировой экономике системных проблем, в том числе высокой долговой нагрузки.

Глобальная инфляция, как следует из прогнозов, продолжит замедляться и в 2025 году составит 3,4% после 4% в 2024-м. Во многих развивающихся странах показатель будет оставаться выше средних значений за последние пять лет, и основной вклад в снижение мировой инфляции внесут развитые экономики. Крупнейшие центральные банки продолжат снижение ставок, однако, пока Еврокомиссия и ОЭСР ждут серьезного импульса от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (см. “Ъ” от 18 ноября и 5 декабря 2024 года), в ООН предполагают, что эффект окажется сдержанным.

Так, прогнозный рост европейской экономики в 2025 году составит 1,3%, в 2026-м — 1,5% после роста на 0,9% в 2024-м (оценки за прошлый год предварительные). Поддержку частному потреблению и инвестициям должны оказать снижение ставок и устойчивость рынка труда. Сдерживать же развитие при этом будут не только конъюнктурные, но и системные проблемы: старение населения и медленный рост производительности труда.

Сценарий, описанный ООН для США, предполагает замедление роста на фоне сдержанного спроса: в 2025 году американская экономика может вырасти на 1,9% после расширения на 2,8% в 2024-м. В 2026 году ожидается некоторая компенсация этого замедления — ускорение роста до 2,1%. В то же время перспективы американской экономики — как краткосрочные, так и среднесрочные — выглядят все менее ясными как в связи с поступающими данными (например, о неожиданном подъеме на рынке труда), так и из-за неопределенности, связанной с планами избранного президента США Дональда Трампа (см., например, “Ъ” от 19 декабря 2024 года). Некоторое замедление роста в докладе ООН спрогнозировано и для КНР: после увеличения на 4,9% в 2024 году ВВП страны может вырасти на 4,8% в этом и на 4,5% — в следующем.

Более медленный, чем ожидалось еще в середине прошлого года, рост крупных экономик отчасти объясняется вялостью мировой торговли: по итогам этого года она вырастет на 3,2% после роста на 3,4% в 2024-м из-за усиления взаимных противоречий между Европой, КНР и США. Замедление при этом может оказаться и более значимым — пространство для корректировки остается широким, прогнозы будут уточняться уже после первых решений господина Трампа, предполагающих повышение крупнейшей экономикой целого ряда торговых барьеров.

Кристина Боровикова