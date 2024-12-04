Прогноз с фигурой умолчания

Мировая экономика вырастет на 3,3% в 2025 году после роста на 3,2% в 2024-м, следует из декабрьского обзора ОЭСР. По оценкам аналитиков, расширению спроса в развитых странах будут способствовать рост занятости и смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, оценки для зоны евро и США в докладе несколько улучшены. Уточнен в новом обзоре и перечень рисков на горизонте года: главные из них — усиление напряженности в торговле и расширение протекционизма. Хотя имя избранного президента США Дональда Трампа в документе не упоминается, изменения и оговорки, внесенные в эту часть прогноза, фактически описывают потенциальные последствия анонсированных им решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charlie Riedel / AP Фото: Charlie Riedel / AP

Рост мировой экономики в 2024 году составит 3,2%, в 2025-м — ускорится до 3,3%, прогнозирует ОЭСР в декабрьском макрообзоре. Сентябрьский доклад организации предполагал рост на 3,2% и в этом, и в 2025 году. Устойчивость глобального роста поддержат развитые страны: их ждет оживление спроса на фоне роста занятости, а также смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЕЦБ и ФРС.

В связи с постепенным снижением ставок в докладе несколько повышен прогноз роста для зоны евро: теперь ожидается, что по итогам 2024 года ее экономика вырастет на 0,8% (прежняя оценка — 0,7%).

Напомним, в октябре ЕЦБ продолжил смягчать ДКП (см. “Ъ” от 18 октября) на фоне замедления инфляции и снижения деловой активности. Хотя инфляция в ноябре несколько ускорилась (2,3% после 2% в октябре из-за эффекта низкой базы), данные индекса PMI указывают на дальнейшее сжатие деловой активности (48,3 пункта после 50 в октябре) и могут стать аргументом в пользу снижения ставок на следующей неделе. Ожидается, что на фоне постепенного восстановления внутреннего спроса в 2025 году экономика зоны евро вырастет на 1,3%, в 2026-м — на 1,5%. Доклад при этом подтверждает сохраняющуюся слабость немецкой экономики: ОЭСР прогнозирует ей нулевую динамику в этом году и рост на 0,7% в следующем (см. график) — поясним, обсуждение и введение мер, которые могут оживить деловую активность в стране, отложено из-за распада правительственной коалиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Пересмотрены в декабрьском обзоре и оценки роста экономики США: ожидается, что в 2024 году ВВП страны увеличится на 2,8%, а не на 2,6% (оценка в сентябре), в 2025-м — на 2,4% (1,6% соответственно). Такой прогноз, отмечают в ОЭСР, реализуется, если ФРС продолжит смягчать ДКП. Это, впрочем, не вполне гарантированно: замедлить достижение инфляционной цели могут пошлины на импорт, анонсированные Дональдом Трампом (см. “Ъ” от 8 ноября). Вероятность их введения пока, впрочем, не заложена в прогнозы для ключевых торговых партнеров США, в том числе для Китая, который пострадает от них сильнее остальных (см. “Ъ” от 25 ноября).

Так, пока по-прежнему ожидается, что ВВП КНР в следующем году увеличится на 4,7% после роста на 4,9% в 2024-м.

Замедление роста аналитики связывают не с внешними рисками, а со слабым спросом внутри страны, который властям пока оживить не удается, несмотря на меры поддержки.

Отметим, хотя господин Трамп в докладе не упоминается, изменения, внесенные в перечень ключевых рисков для мирового роста, совпадают с потенциальными последствиями его экономических планов. Так, в числе главных рисков в ОЭСР называют усиливающиеся торговые противоречия и разворачивание протекционистской политики отдельными странами. Как напоминают в организации, расширение числа мер, ограничивающих свободную торговлю, приведет к сбоям в цепочках поставок, росту затрат производителей и цен и станет сдерживающим фактором для взаимных инвестиций.

Кристина Боровикова