Европрогноз с поправкой на Трампа

Экономика ЕС после продолжительной стагнации переходит к умеренному росту, следует из осеннего макроэкономического прогноза Еврокомиссии (ЕК). Однако новые риски для устойчивости этого роста представляют планы избранного президента США Дональда Трампа — речь идет о возможном введении Соединенными Штатами новых пошлин на весь импорт из ЕС. По оценкам ЕК, «протекционистский поворот» может обернуться проблемами и для самой американской экономики. Оценки же экономического роста Китая, также вовлеченного в торговые противоречия с США, пока скорректированы незначительно и во многом опираются на новые меры поддержки, развернутые властями КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Baker / In Pictures / Getty Images Images Фото: Richard Baker / In Pictures / Getty Images Images

В новом макропрогнозе Еврокомиссия сохранила без изменений оценки роста мирового ВВП: ожидается, что в 2024 году он увеличится на 3,2%, в 2025-м, как и в 2026-м,— на 3,3%. Умеренный, но устойчивый рост прогнозируется в связи с постепенным смягчением денежно-кредитной политики (ДКП) в развитых странах. Результаты этого процесса уже фиксируются в отдельных экономиках, в том числе в ЕС.

По оценкам ЕК, после длительного периода стагнации европейская экономика возвращается к «умеренному росту».

Отметим, по итогам третьего квартала ВВП ЕС увеличился на 1% после 0,8% в апреле—июне. При этом в четвертом квартале рост может несколько замедлиться, в том числе из-за сдержанного восстановления в Германии и исчерпания «олимпийского импульса» во Франции (см. “Ъ” от 31 октября). Из-за этих ожиданий в осеннем прогнозе оценки роста ВВП ЕС несколько снижены: на 2024 год — до 0,9% с 1% весной (см. “Ъ” от 16 мая), на 2025-й — до 1,5% с 1,6%. Предполагается, что инфляция при этом продолжит замедляться: в 2024 году она составит 2,6% (2,7% в весеннем прогнозе) после 6,4% в 2023 году. Оценка на 2025 год составляет 2,4% (2,2%), на 2026-й — 2% (1,9%).

Одним из ключевых рисков для устойчивого роста европейской экономики и замедления инфляции признаны планы победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Речь, поясним, идет о введении пошлин в размере 10–20% на импорт всех европейских товаров. Наиболее заметно последствия такого решения отразятся на Германии и Италии, которые экспортируют в США больше, чем другие европейские страны. Также политика США скажется на устойчивости экономического роста в Китае. Напомним, избранный президент намерен ввести 60-процентные пошлины на все товары из КНР. В Еврокомиссии признают, что в связи с этим прогноз на 2025 год может быть заметно пересмотрен: пока же ожидается, что ВВП КНР увеличится на 4,6% после роста на 4,9% (оценка повышена с весенних 4,8%) в 2024-м. Отметим, нынешние оценки во многом опираются на уже введенные и анонсированные китайскими властями меры поддержки (см. “Ъ” от 25 сентября). Так, например, розничные продажи в КНР в октябре выросли год к году на максимальные с февраля 4,8% после роста на 3,2% в сентябре.

Проблемами «протекционистский поворот» может обернуться и для самой экономики США, ожидают в ЕК.

Одним из вероятных последствий торговых ограничений там называют разгон инфляции и сдвиг «вправо» ее возвращения к целевым 2%. Пока ограничительные меры не развернуты, ожидается, что достичь таргета стране удастся в 2025 году. По итогам 2024-го инфляция замедлится до 2,9% с 4,1% в 2023-м. Предполагается, что с учетом последовательного смягчения ДКП в этом году экономика вырастет на 2,7% (2,4% в весеннем прогнозе), в следующем — на 2,1%.

Единственной крупной экономикой, на прогнозе которой результаты выборов в США не отразились, стала РФ. Ожидается, что ее ВВП в 2024 году увеличится на 3,5%, а не на 2,9%, как прогнозировалось весной. Традиционное уже улучшение оценок для российского экономического роста объясняется тем, что заложенные в прогнозы риски пока не реализуются. Впрочем, на следующий год в ЕК ждут замедление роста в РФ — на фоне сжатия инвестиций и потребления он оценивается в 1,8%.

Кристина Боровикова