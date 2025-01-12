Танкер показал мазутный язык

В воскресенье глава МЧС Александр Куренков признал, что специалистам пока не удалось остановить новую протечку мазута из севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Мазутный «язык» вытянулся в море на 300 м. Сейчас спасательное ведомство собирает нефтепродукты из воды и параллельно делает насыпную дорогу от побережья до мели с танкером. Тем временем в Краснодарском крае и Крыму продолжается очистка загрязненного побережья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Черном море

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Черном море

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мазут из поврежденной части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель вблизи мыса Панагия, продолжает вытекать в море — об этом в воскресенье заявил глава МЧС России Александр Куренков на совещании в Анапе. «Необходимо в кратчайшие сроки устранить течь и откачать мазут из кормовой части танкера. В настоящее время сварочные работы невозможно проводить, пока мазут находится вплотную к борту танкера. Поэтому необходимо всеми способами расчистить путь водолазным расчетам со сварочным оборудованием. Одновременно с этим важно организовать подъезд к танкеру со стороны порта (Тамань.— “Ъ”)»,— заявил министр.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности более 9 тыс. тонн мазута. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности при эксплуатации морского транспорта). Крушение привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Волонтеры и сотрудники государственных служб ведут круглосуточные работы по очистке побережья, спасению водоплавающих птиц и китообразных. 26 декабря из-за разлива мазута был объявлен режим ЧС федерального уровня. 9 января президент Владимир Путин назвал ситуацию одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым РФ столкнулась в последние годы, а принятые для ее ликвидации меры — недостаточными. Президент распорядился делегировать ответственных чиновников на место катастрофы для создания оперативного штаба по устранению разлива нефтепродуктов.

Протечку мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» специалисты Морспсслужбы заметили 10 января. Вскоре стало ясно, что масштаб загрязнения значителен: мазут разлился на площади не менее 2,8 тыс. кв. м. Кромка моря покрылась вязкой жидкостью, мазутный «язык» вытянулся в длину на 300 м. Спасатели выставили дополнительные боновые заграждения, и они, как утверждается, не дали мазуту расползтись слишком далеко. Уже ночью 10 января на побережье возле места протечки работали несколько десятков самосвалов, грейдеры, экскаваторы, погрузчики. Часть техники задействована в сборе мазута из воды: экскаваторы зачерпывают нефтепродукты ковшами и грузят их в самосвалы, погрузчики заходят на мелководье, спасатели лопатами набрасывают в ковши собранный из воды мазут. Остальная техника работает на отсыпке временной дороги, которая должна дойти от берега до самого танкера. Более жидкие фракции мазута спасатели собирают вручную при помощи полипропиленовых сетей, с поверхности воды мазут также собирает самоходная баржа. Сотрудники Морспасслужбы обследуют акваторию в районе ЧС, найденные пятна нефтепродуктов обрабатывают сорбентами.

Тем временем в Анапе и Темрюкском районе не обнаружено новых крупных выбросов мазута, говорят местные власти. Группировка из 6 тыс. спасателей и волонтеров продолжает работать на побережье, но технологии очистки изменились: все чаще применяются сита для просеивания песка и отделения мелких застывших частиц мазута.

В Крыму же продолжают борьбу с подступающим к побережью мазутом. За последние четыре дня региональное МЧС зафиксировало более двух десятков новых выбросов нефтепродуктов на пляжах в Керчи, Евпатории, близ острова Тузла, а также в Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Также мазут всплыл у берегов Феодосии и Ялты. Впрочем, по словам мэра Ялты Янины Павленко, обнаруженные очаги незначительные и ликвидируются в течение 10–15 минут. Как сообщили “Ъ” в Совмине Крыма, очисткой территории занимаются более 700 спасателей, волонтеров и сотрудников городских служб. Они собирают грунт, удаляют нефтеводяную смесь и проводят обработку сорбентом. По словам чиновников, собрано уже более 350 тонн загрязненного песка и грунта. В крымском правительстве заявили о планах переработать его в удобрения: «Мазутная масса смешивается с бактериями, специальным раствором, органическими веществами и помещается в тестовый полигон, в котором вызревает в течение нескольких месяцев. В дальнейшем полученные удобрения будут использоваться в аграрных целях».

Как рассказали “Ъ” волонтеры, ситуацию с уборкой осложняет контроль военных на некоторых пляжах, куда не допускаются гражданские лица.

За неделю почти в каждом приморском городе Крыма были созданы небольшие центры оказания первой помощи птицам. Местные чиновники и бизнесмены обсуждают вопрос строительства большого парка птиц в Бахчисарайском районе, где можно было бы лечить и реабилитировать пострадавших пернатых.

В Севастополе, по словам губернатора Михаила Развожаева, собрали почти 150 тонн мазутного грунта. В Круглой бухте установили боновые заграждения, чтобы уберечь птиц. Господин Развожаев отметил в своем Telegram-канале, что на реабилитации в государственной ветклинике находится 17 птиц. Всего через руки ветеринаров прошли уже более 160 птиц, 128 из них удалось спасти.

Анна Перова, Краснодар; Александр Дремлюгин, Симферополь