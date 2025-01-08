Мазут пошел крошкой

Тысячи волонтеров и спасателей провели новогодние праздники, очищая берег Черного моря от разлива мазута после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря. Морспасслужба готовит операцию по откачке мазута из кормовой части танкера, севшего на мель недалеко от поселка Тамань. Между тем попавшие в море нефтепродукты добрались уже до западного побережья Крыма. Глава региона Сергей Аксенов сообщил о возможных неблагоприятных прогнозах: масштабы бедствия на полуострове могут быть сопоставимы с теми, что сейчас наблюдаются в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Методика отмывания птиц от мазута стала предметом разногласий между волонтерами и чиновниками

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Методика отмывания птиц от мазута стала предметом разногласий между волонтерами и чиновниками

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Картина в зоне ЧС на Черном море радикально изменилась, отметил в среду глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев: «Сейчас мазут выбрасывает на берег не крупными сплошными пятнами, а крошкой. Если ее не убрать, то летом при больших температурах она начнет плавиться». Работы по очистке береговой полосы Анапы и Темрюкского района в течение новогодних праздников не прекращались сотрудниками МЧС, волонтерами из разных регионов. К ликвидации ЧС привлечены 6,8 тыс. человек и 650 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива в середине декабря. Оба судна совокупно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. По данным Морспасслужбы, в Черное море вытекло около 2,4 тыс. тонн.

Отмыты от мазута более 5,5 тыс. птиц, около 2,4 тыс. переданы в реабилитационные центры Краснодарского и Ставропольского краев. Однако в ходе операции по спасению между волонтерами и чиновниками возникли разногласия: представителей власти заподозрили в стремлении отчитаться об успешном выпуске спасенных птиц в природную среду, а между тем они, по мнению экологов, еще не были к этому готовы и могли погибнуть. Обсуждение методики работы со спасенными птицами вышло на уровень руководства краевого оперативного штаба. Первый вице-губернатор Игорь Галась после встречи с орнитологами и ветеринарами объявил о создании рабочей группы, которая разработает рекомендации для центров спасения птиц.

Одновременно идет подготовка к снятию с мели кормовой части танкера «Волгонефть-239» (носовая часть танкера «Волгонефть-239» и танкер «Волгонефть-212» затонули, в настоящее время разрабатывается план подъема). Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов сообщил, что в первую очередь нужно откачать мазут, прежде чем зимние шторма разобьют корму. Когда установится приемлемая погода, экипаж танкера должен запустить судовые механизмы, разогреть мазут до рабочих температур и перекачать его на другое судно. Затем кормовая часть танкера будет снята с мели и отбуксирована в порт.

Между тем попавшие в море нефтепродукты добрались до западного побережья Крыма (миновав северное и южное). Об этом “Ъ” сообщили в администрации Евпатории.

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что прогнозы неблагоприятные: ситуация в любой момент может ухудшиться, масштабы бедствия могут сравниться с теми, что сейчас наблюдаются в Краснодарском крае. Напомним, в конце декабря господин Аксенов в эфире телеканала «Крым-24» выразил уверенность, что последствия разлива мазута смогут ликвидировать до начала туристического сезона.

В правительстве Севастополя отчитались об очистке свыше 22 километров береговой линии. По словам губернатора Михаила Развожаева, основной проблемой на данный момент является вывоз загрязненного грунта и песка (собрано и вывезено более 126 тонн): «Нам поступил ряд сообщений от севастопольцев, которые сами выходят на уборку пляжей, если видят мазут на песке и камнях. Практически все эти территории труднодоступны, но мешки мы обязательно вывезем отовсюду».

Анна Перова, Краснодар; Александр Дремлюгин, Симферополь