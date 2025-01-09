Крупнейшие разливы нефти и нефтепродуктов в России

В 1994 году в результате серии прорывов на нефтепроводе Харьяга—Усинск в печорские леса вылилось около 100 тыс. тонн нефти на территории свыше 270 га. На месте катастрофы была почти полностью уничтожена фауна и флора. Статус «зона экологического бедствия» был снят только через десять лет восстановительных работ.

В 2003 году из-за прорыва трубопровода на Ловинском месторождении недалеко от Ханты-Мансийска вылилось более 10 тыс. тонн нефти. Река Мулымья на 100 км оказалась покрыта маслянистой пленкой, произошло массовое вымирание флоры и фауны.

В 2004 году в Иркутской области недалеко от поселка Кимельтей на магистральном нефтепроводе Омск—Иркутск произошел разрыв трубы, в результате чего разлилось свыше 4,5 тыс. тонн нефти на территории 6 га. Ликвидация последствий обошлась в 40 млн руб.

В 2007 году в результате шторма в Керченском проливе затонули четыре судна, в море попали около 10 тыс. тонн нефтепродуктов, включая 1,6 тыс. тонн мазута. Погибло свыше 35 тыс. птиц, экономический ущерб оценили в 30 млрд руб.

В 2012 году на месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе при расконсервации скважины произошел открытый выброс нефти на высоту 25 м. Разлилось около 2,2 тыс. тонн нефти, экономический ущерб был оценен в 13,5 млн руб.

В 2020 году на ТЭЦ-3 Норильска из-за проседания свайного фундамента оторвалось дно резервуара, в результате чего вытекло свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Размер ущерба составил свыше 205 млрд руб. Было загрязнено несколько водных объектов Норило-Пясинской озерно-речной системы.

Евгений Федуненко