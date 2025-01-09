Мазут виден из Москвы

Одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым РФ столкнулась в последние годы, назвал президент Владимир Путин последствия крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря прошлого года. Глава государства в этой связи жестко раскритиковал действия профильных ведомств по ликвидации следов аварии, назвав принятые меры «недостаточными». Он распорядился делегировать ответственных чиновников «прямо на место катастрофы», создав из них оперативный штаб по устранению разлива нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Владимир Путин сделал новое заявление о ситуации с разливом мазута в Керченском проливе в четверг в ходе совещания с правительством. Первый раз, напомним, глава государства прокомментировал аварию 19 декабря в ходе итоговой пресс-конференции, назвав произошедшее в Краснодарском крае ЧП «экологической бедой». «Очень рассчитываю на то, что время не будет упущено»,— говорил тогда президент. С того момента масштабы катастрофы в Краснодарском крае увеличились, а вытекшие из развалившихся танкеров нефтепродукты достигли берегов Керчи, а затем Севастополя и Феодосии в Крыму.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Оба судна совокупно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. По данным Минтранса, в Черное море вытекло около 2,4 тыс. тонн. 17 декабря были зафиксированы первые выбросы мазута на береговую линию в Краснодарском крае. 21 декабря пятна мазута нашли на берегу Керченского полуострова у мыса Змеиный и крепости Еникале. В тот же день режим ЧС муниципального уровня ввели в Керчи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил региональный режим ЧС только 25 декабря. На следующий день глава МЧС Александр Куренков прибыл в Анапу для оценки ситуации, а затем объявил режим ЧС федерального уровня.

Было очевидно, что глава государства совершенно не удовлетворен тем, как подчиненные выполнили его поручение: «Сначала сказали, что все это будет делаться на региональном уровне, потом все-таки пришли к выводу, что эта работа должна вестись на федеральном уровне. Потом пришли к выводу, что необходимо объявить федеральную чрезвычайную ситуацию и так далее». Господин Путин оценил усилия профильных ведомств по ликвидации аварии как «недостаточные». «Это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы»,— подчеркнул президент (о других крупнейших авариях, связанных с разливом нефтепродуктов, см. справку “Ъ”).

Отчитываясь о результатах проделанной работы, глава МЧС Александр Куренков поблагодарил волонтеров и жителей регионов, вызвавшихся на уборку пляжей от выброшенного на берег мазута. Министр отметил, что этих людей объединяет «чувство ответственности за будущее». Владимир Путин выразил, однако, надежду, что и должностные лица будут относиться к экологической катастрофе «с не меньшим уровнем ответственности». В частности, глава государства распорядился создать штаб федерального уровня, который будет работать прямо в зоне ЧС: «Чтобы он возглавлялся руководителями, ответственными работниками из министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы».

«Для откачки нефтепродуктов из затонувших судов из города Санкт-Петербурга к месту проведения работ доставлена специализированная нефтесборная система,— отчитался господин Куренков.— Установка собрана и готова к работе, проведены все необходимые береговые испытания».

Разлив мазута в Черном море можно назвать одним из крупнейших экологических бедствий не только в РФ, но и в мире, заметил в разговоре с “Ъ” научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Эксперт ставит загрязнение в районе Керченского пролива в один ряд с катастрофой 2010 года в Мексиканском заливе.

Полина Мотызлевская, Полина Ячменникова