Базово российское происхождение

В реестр радиоэлектроники Минпромторга впервые включили телеком-оборудование, в том числе базовые станции, распространив на его производителей льготные условия работы. Как сообщают в министерстве, пока речь идет об экспертной оценке «отечественности» оборудования, но позже будут введены балльные критерии, которые уже действует для оборудования других категорий. Эксперты отмечают, что специализированных микросхем для телеком-оборудования, необходимых для набора баллов, в РФ нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минпромторг включил в реестр российской радиоэлектроники базовые станции и другое телеком-оборудование, следует из приказа министерства, подписанного 27 декабря, с которым ознакомился “Ъ”. Это позволяет, с одной стороны, идентифицировать такую продукцию потенциальным заказчикам (операторам связи, провайдерам и т. д.) как российскую, а с другой — распространяет на производителей господдержку и допускает их к госзаказу.

В Минпромторге “Ъ” пояснили, что на данный момент включение в реестр базовых станций проходит согласно механизму 878 постановления правительства. Так, для включения оборудования в реестр и получения преференций на рынке госзаказа производителю достаточно направить документы в Минпромторг и пройти экспертизу межотраслевого экспертного совета. В министерстве добавляют, что заключение экспертизы телеком-оборудования будет действовать три года вместо одного. Также планируется ввести балльную оценку «отечественности» после межведомственного согласования критериев (более сложная оценка, учитывающая сумму присвоенных за отечественные компоненты баллов). В Минцифры добавляют, что эта процедура «не повлечет трудностей и дополнительных затрат для компаний».

Среди оборудования, включенного в реестр и признанного российским, указаны базовые станции компании «Иртея» (совместное предприятие МТС и фонда прямых инвестиций «Передовые технологии»), коммутаторы «КНС Групп» (компания Yadro), точки доступа «Аквариус» и др.

При этом базовые станции компании Yadro, на которые было выделено 3,5 млрд руб. из бюджета (см. “Ъ” от 8 августа 2023 года), отсутствуют в реестре. В Yadro сообщили, что продукты компании соответствуют требованиям и будут проходить процедуру проверки в 2025 году. Собеседник "Ъ" на телеком-отрасли добавил, что базовые станции компании начнут выпускаться только к концу 2025- началу 2026 года.

Гендиректор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев рассказал, что компания уже использует в своей продукции отечественные печатные платы и микросхемы, что позволит соответствовать балльным критериям. «С появлением российской продукции необходимых качества и цены мы будем наращивать долю отечественных компонентов»,— подчеркивает он, добавляя, что по мере увеличения объемов производства себестоимость готовой продукции будет снижаться. В МТС рассчитывают, что договоренности с «Иртеей» будут исполнены «в срок и в полном объеме»: компании подписали форвардный контракт на поставку 20 тыс. базовых станций до 2030 года (см. “Ъ” от 29 октября 2024 года). В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» отказались от комментариев. В t2 не ответили “Ъ”.

На первоначальном этапе введение требований по обязательному применению отечественных компонентов может привести к удорожанию выпускаемой продукции, говорит представитель АНО «Консорциум "Телекоммуникационные технологии"» (входят «Ростех», «Ростелеком», ГК «Элемент» и др.).

По его оценке, снизить конечную стоимость поможет распространение продукции не только в РФ, но и на зарубежных рынках.

Директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (входит «Кремний-Эл», Т1 и др.) Иван Покровский считает, что сейчас важнее сохранить действующие требования по российской разработке телеком-оборудования, чем добавить требования по использованию российских компонентов для набора баллов. «При отсутствии функциональных российских компонентов выполнение таких требований превратится в бутафорию. Специализированных микросхем, которые используются в базовых станциях, на данный момент в России нет, а компоненты общего применения используются "вспомогательно" и не влияют на характеристики оборудования»,— подчеркнул он.

Тимофей Корнев