Следующая станция — бюджетная

На создание отечественных базовых станций до 2030 года направят 16,84 млрд руб., из которых — 8,2 млрд руб. из федбюджета. Операторы связи уже начали тестировать оборудование, однако говорят, что для развертывания беспроводных сетей связи нового поколения им необходимы льготные кредиты. Аналитики подчеркивают, что для роста скорости связи необходимо 100–150 тыс. станций ежегодно, а разработчики оборудования надеются выйти на производство в 30 тыс. базовых станций в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с финальной редакцией федпроекта «Отечественные решения», который входит в нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Из него следует, что на создание российских базовых станций связи 2G/4G/5G в 2025–2027 годах выделят всего 16,84 млрд руб., из которых 8,2 млрд руб. — из федбюджета.

Государственное финансирование выделяется на два проекта: «Подсистема базовых станций стандарта 2G/4G/5G для сетей связи общего пользования» от «КНС Групп» (бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг») — 5,6 млрд руб. и «Оборудование базовых станций операторского класса» 4G/5G от компании «Иртея» (50% у МТС) — 2,6 млрд руб. Подробнее о нацпроекте (см. “Ъ” от 5 декабря).

Также в окончательной редакции федпроекта сохранилось постепенное увеличение доли российских базовых станций GSM, LTE и 5G в общем объеме ежегодно устанавливаемых до 100% к 2029 году (см. “Ъ” от 29 октября).

В Yadro “Ъ” сказали, что заключили форвардные контракты на поставку 55 тыс. базовых станций до 2030 года. В «Иртее» добавили, что планируют выйти на «стабильное производство 30 тыс. базовых станций ежегодно». При этом в компаниях не прокомментировали окончательный выделенный объем бюджетных средств в 8,2 млрд руб.

В t2 (бывший Tele2) говорят, что тестируют отечественное оборудование и ПО. В «МегаФоне» “Ъ” добавляют, что у них заключены форвардные контракты с Yadro и «Булатом» (51% у «Ростелекома»), в «рамках которых сейчас ведется тестирование оборудования в лабораторных условиях, на следующий год запланировано также полевое тестирование». В МТС рассказывают, что начали тестировать «в реальных условиях на коммерческой сети» базовые станции «Иртея»: «Планируем получить до 2030 года не менее 20 тыс. базовых станций LTE».

Тем не менее в «МегаФоне» говорят, что телеком-отрасли сейчас недостаточно «прироста выручки для реализации крупных проектов на отечественном телеком-оборудовании и ПО — в частности, для развертывания беспроводных сетей связи нового поколения». Для этого, говорят в «МегаФоне» важна доступность долгосрочных кредитов по льготной ставке в 5–7% «для приобретения широкого спектра отечественного телеком-оборудования и ПО». В МТС же готовы рассматривать все меры поддержки. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

В ноябре «Ведомости» со ссылкой на паспорт федпроекта «Инфраструктура доступа к сети Интернет» сообщали, что операторы связи могут получить льготные кредиты на закупку отечественного оборудования. Однако из финальной версии проекта, которая есть у “Ъ”, следует, что такая мера в документ не вошла.

В Минцифры заявили “Ъ”: «До 2030 года суммарно будет произведено количество базовых станций, достаточное для покрытия потребности операторов в развитии сетей». В министерстве добавили, что рассматривают разные меры поддержки, в том числе в рамках госпрограмм.

«У производителей остро стоят три вопроса, которые могут помешать планам по производству оборудования. Первый — это комплектующие. Большинство ЭКБ — импортного производства, их поставка в текущих условиях рискованна. Второй — серийное производство. Одно дело собрать прототип, другое — поставить производство на поток. Третий — это экосистема оборудования: операторам нужен функционал, поддержка и другое оборудование, чтобы развернуть сеть»,— объясняет независимый телеком-аналитик Алексей Слукин.

В 2025 году российским операторам понадобится 30–50 тыс. базовых станций, прогнозирует директор департамента оборудования и ПО J’son & Partners Максим Столповский. «Чтобы сеть оставалась стабильной в среднесрочной перспективе, необходимо ежегодно вводить 50–80 тыс. станций. Для роста скоростей и укрепления позиций России в мировых рейтингах нужно удвоить поставки до 100–150 тыс. станций в год»,— говорит он. Однако закупки могут сократиться из-за высокой ключевой ставки (21% на 8 декабря).

Алексей Жабин