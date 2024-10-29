Конечная станция — отечественная

В правительстве рассчитывают, что к 2029 году все устанавливаемые операторами связи базовые станции стандартов GSM, LTE и 5G будут только российского производства. В Минцифры, однако, пока ориентируются на предписанные ранее сроки для оборудования LTE, которое должны начать полностью замещать с 2028 года. Кроме того, критерии признания оборудования российским до конца не ясны.

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“Ъ” ознакомился с утвержденным в правительстве паспортом федпроекта «Отечественные решения» (войдет в нацпроект «Экономика данных»). Из него следует, что в 2029 году доля базовых станций стандартов GSM, LTE и 5G российского производства в общем объеме ежегодно устанавливаемых достигнет 100%. В документе говорится, что их доля будет ежегодно наращиваться операторами более чем в два раза: с 6% в 2025 году до 33% в 2027-м и достигнет 100% в 2029 году.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” пояснили, что федпроект будет «окончательно сформирован после того, как пройдут все межведомственные согласования "Экономики данных"». В Минцифры добавили, что, согласно принятому решению Главной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) в декабре 2023 года, обязательство по монтажу только российских базовых станций установлено «в отношении LTE начиная с 2028 года, планов в отношении GSM в настоящее время нет».

В 2021 году ГКРЧ обязала операторов связи использовать отечественное оборудование при строительстве сетей LTE. Сроки реализации этого обязательства сдвигались с 2023-го на 2027 год. В 2024 году появилось аналогичное требование для сетей 5G. Разработкой российских базовых станций с 2022 года занимаются «Иртея» (на 50% принадлежит МТС), «Булат» (51% у «Ростелекома») и «КНС Групп» (бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»).

«Мы изначально рассчитывали на такой сценарий, где после массового запуска отечественного производства потребность в иностранных станциях полностью исчезнет»,— говорит гендиректор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев. Он добавляет, что у компании заключен форвардный контракт с МТС на поставку 20 тыс. базовых станций стандарта LTE до 2030 года. В «ИКС Холдинге» отказались от комментариев, в «Булате» не ответили “Ъ”.

В МТС говорят, что готовятся к выполнению требований правительства, но добавляют, что «решений по базовым станциям GSM пока не поступало». «В 2024–2025 годах мы планируем внедрить базовые станции "Булат" в 67 регионах, сейчас более 130 станций уже смонтированы по программе устранения цифрового неравенства»,— сообщили в T2 (бывший Tele2). В компании рассчитывают, что «стимулирование импортозамещения не повлечет необходимости единовременно демонтировать и заместить еще работоспособное оборудование».

У «МегаФона» заключены форвардные контракты на поставку базовых станций с Yadro и «Булатом», говорят в компании. «Сейчас идет подготовка к промышленному производству данного оборудования». В «Вымпелкоме» отказываются от комментариев.

«На текущий момент оборудования, удовлетворяющего требованиям операторов, в достаточном количестве нет»,— говорит собеседник “Ъ” на телеком-рынке. По его словам, ориентировочный срок его появления — в лучшем случае 2026 год.

Более того, до конца не ясен новый регламент Минпромторга по признанию оборудования российским (обсуждается увеличение в нем отечественной электронно-компонентной базы, см. “Ъ” от 3 июля). «Это создает интригу в будущем российского оборудования, так как очевидно, что все игроки рынка базовых станций в той или иной мере зависят от зарубежных партнеров»,— говорит собеседник “Ъ”.

«Обычно в рамках одного субъекта операторы строят сеть на оборудовании одного производителя, так как у каждого вендора свои системы управления и свое ПО»,— объясняет редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. «Сеть из оборудования нескольких вендоров требует больше внимания и ручной настройки и несет риски, например, в виде обрывов соединения у абонента при переподключении между станциями разных производителей. Кроме того, отечественное оборудование еще должно пройти многолетнюю обкатку»,— напоминает он.

Алексей Жабин