Главные новости за выходные 11–12 января
Команда избранного президента США Дональда Трампа работает над подготовкой его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью ABC News сообщил советник господина Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. При этом он не уточнил сроки и формат встречи. Советник избранного президента добавил, что в ближайшие дни или недели ожидаются телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам господина Уолца, избранный президент США считает, что сделка по Украине невозможна без диалога с Россией. Над этим господин Трамп будет работать ближайшие месяцы.
Швейцария готова организовать и принять встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине, если они об этом попросят, пишет газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации швейцарского МИДа Николя Бидо.
Для ликвидации разлива мазута в Черном море сформирован федеральный оперативный штаб. В него вошли представители различных федеральных министерств и ведомств. Глава МЧС Александр Куренков с членами штаба 12 января прибыл в Анапу и проинспектировал работы по ликвидации. По итогу он сказал, что сейчас главное — «пробить дорогу» к затонувшему танкеру «Волгонефть-239». Из-за продолжающихся утечек с танкера, по его словам, возле Тамани сложилась самая опасная ситуация.
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Очистка берега от нефтепродуктов в Крыму
В Котовске Тамбовской области ночью 11 января беспилотники врезались в две пятиэтажки, из-за чего выбило стекла и разрушило балконы в нескольких квартирах. В результате атаки пострадали семь человек, госпитализация никому из них не потребовалась. К середине дня 12 января в подвергшиеся атаке дронов дома вернули подачу воды, тепла, газа и электричества.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на промышленном предприятии в Энгельсе продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Пожар, начавшийся на предприятии после атаки беспилотников, тушат уже пятый день. В городе ввели режим ЧС.
Во Владивостоке 12 января в отдельно стоящем здании бассейна школы №72 обрушилась кровля. Никто не пострадал. Бассейн был введен в эксплуатацию в 1987 году. Прокуратура ранее добивалась от властей проведения ремонта. В городе введен режим локальной чрезвычайной ситуации. До 20 января школьники будут учиться дистанционно.
В результате лесных пожаров в Южной Калифорнии погибли 16 человек, пишет NBC News со ссылкой на судебно-медицинского эксперта округа. При этом в местной полиции сообщили, что по меньшей мере 13 человек пропали без вести, однако пока не ясно, связаны ли эти случаи с пожарами.
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Пожар в Лос-Анджелесе
Специальный прокурор Джек Смит за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа ушел со своей должности. Генпрокурор Меррик Гарланд назначил его на пост в ноябре 2022 года для ведения двух дел в отношении господина Трампа.
Конференция итальянских епископов опубликовала новые рекомендации, разрешающие открытым гомосексуалам становиться священниками. В документе под названием «Руководящие принципы и нормы для семинарий» указано, что запрет на рукоположение таких кандидатов больше не применяется.