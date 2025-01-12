Главные новости за выходные 11–12 января

Команда избранного президента США Дональда Трампа работает над подготовкой его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью ABC News сообщил советник господина Трампа по нацбезопасности Майк Уолц. При этом он не уточнил сроки и формат встречи. Советник избранного президента добавил, что в ближайшие дни или недели ожидаются телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам господина Уолца, избранный президент США считает, что сделка по Украине невозможна без диалога с Россией. Над этим господин Трамп будет работать ближайшие месяцы.

Швейцария готова организовать и принять встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине, если они об этом попросят, пишет газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации швейцарского МИДа Николя Бидо.

Для ликвидации разлива мазута в Черном море сформирован федеральный оперативный штаб. В него вошли представители различных федеральных министерств и ведомств. Глава МЧС Александр Куренков с членами штаба 12 января прибыл в Анапу и проинспектировал работы по ликвидации. По итогу он сказал, что сейчас главное — «пробить дорогу» к затонувшему танкеру «Волгонефть-239». Из-за продолжающихся утечек с танкера, по его словам, возле Тамани сложилась самая опасная ситуация.

В Котовске Тамбовской области ночью 11 января беспилотники врезались в две пятиэтажки, из-за чего выбило стекла и разрушило балконы в нескольких квартирах. В результате атаки пострадали семь человек, госпитализация никому из них не потребовалась. К середине дня 12 января в подвергшиеся атаке дронов дома вернули подачу воды, тепла, газа и электричества.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на промышленном предприятии в Энгельсе продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Пожар, начавшийся на предприятии после атаки беспилотников, тушат уже пятый день. В городе ввели режим ЧС.

Во Владивостоке 12 января в отдельно стоящем здании бассейна школы №72 обрушилась кровля. Никто не пострадал. Бассейн был введен в эксплуатацию в 1987 году. Прокуратура ранее добивалась от властей проведения ремонта. В городе введен режим локальной чрезвычайной ситуации. До 20 января школьники будут учиться дистанционно.

В результате лесных пожаров в Южной Калифорнии погибли 16 человек, пишет NBC News со ссылкой на судебно-медицинского эксперта округа. При этом в местной полиции сообщили, что по меньшей мере 13 человек пропали без вести, однако пока не ясно, связаны ли эти случаи с пожарами.

Фотогалерея Пожар в Лос-Анджелесе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га Фото: Reuters / Ringo Chiu Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с Фото: Reuters / Ringo Chiu 8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение Фото: Reuters / Ringo Chiu В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств Фото: Reuters / Ringo Chiu 8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию Фото: Reuters / Ringo Chiu Машины на шоссе Тихоокеанского побережья Фото: Reuters / Mike Blake Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса Фото: Reuters / Ringo Chiu Эвакуация также была объявлена в Малибу Фото: Ethan Swope / AP Пожарный в Пасифик-Палисейдс Фото: Ethan Swope / AP Эвакуация в доме престарелых в Алтадене Фото: Ethan Swope / AP Пожарный борется с огнем Фото: Etienne Laurent / AP Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс Фото: Etienne Laurent / AP Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс Фото: Saarang Panchavati / AP Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене Фото: Ethan Swope / AP 9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда Фото: Ethan Swope / AP Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар» Фото: Damian Dovarganes / AP 9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии Фото: Ethan Swope / AP К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес Фото: Chris Pizzello / AP Мужчина около сгоревшего здания Фото: Ethan Swope / AP 10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га Фото: Reuters / Ringo Chiu К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек Фото: Reuters / Fred Greaves Следующая фотография 1 / 21 Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га Фото: Reuters / Ringo Chiu Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с Фото: Reuters / Ringo Chiu 8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение Фото: Reuters / Ringo Chiu В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств Фото: Reuters / Ringo Chiu 8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию Фото: Reuters / Ringo Chiu Машины на шоссе Тихоокеанского побережья Фото: Reuters / Mike Blake Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса Фото: Reuters / Ringo Chiu Эвакуация также была объявлена в Малибу Фото: Ethan Swope / AP Пожарный в Пасифик-Палисейдс Фото: Ethan Swope / AP Эвакуация в доме престарелых в Алтадене Фото: Ethan Swope / AP Пожарный борется с огнем Фото: Etienne Laurent / AP Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс Фото: Etienne Laurent / AP Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс Фото: Saarang Panchavati / AP Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене Фото: Ethan Swope / AP 9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда Фото: Ethan Swope / AP Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар» Фото: Damian Dovarganes / AP 9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии Фото: Ethan Swope / AP К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес Фото: Chris Pizzello / AP Мужчина около сгоревшего здания Фото: Ethan Swope / AP 10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га Фото: Reuters / Ringo Chiu К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек Фото: Reuters / Fred Greaves Смотреть

Специальный прокурор Джек Смит за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа ушел со своей должности. Генпрокурор Меррик Гарланд назначил его на пост в ноябре 2022 года для ведения двух дел в отношении господина Трампа.

Конференция итальянских епископов опубликовала новые рекомендации, разрешающие открытым гомосексуалам становиться священниками. В документе под названием «Руководящие принципы и нормы для семинарий» указано, что запрет на рукоположение таких кандидатов больше не применяется.