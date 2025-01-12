Ватикан разрешил открытым геям становиться священниками

Конференция итальянских епископов опубликовала новые рекомендации, разрешающие открытым гомосексуалам становиться священниками. В документе под названием «Руководящие принципы и нормы для семинарий» указано, что запрет на рукоположение таких кандидатов больше не применяется.

В руководстве, опубликованном 9 января, отмечается, что при рассмотрении кандидатур важно учитывать «гомосексуальные наклонности» в контексте всей личности человека. Это подчеркивает необходимость комплексного анализа каждого претендента на священство, а не ограничиваться только его сексуальной ориентацией.

Документ также подчеркивает, что священники-геи, как и все другие священнослужители, должны воздерживаться от сексуальных отношений, соблюдая целибат. Официальная позиция Католической церкви заключается в том, что к гомосексуальным людям следует относиться с достоинством и уважением. Однако гомосексуальная активность считается «по своей сути порочной». Женщинам независимо от их сексуальной ориентации по-прежнему закрыт доступ к католическому священству.

В 2023 году Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение и быть крестными и свидетелями во время венчания. Но для крещения ребенка, воспитываемого в гомосексуальных семьях, необходима «обоснованная надежда, что он получит образование в католической религии».