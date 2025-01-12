Куренков назвал главной задачей «пробить дорогу» к танкеру «Волгонефть-239»

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что первостепенная задача для ликвидаторов разлива нефтепродуктов в Керченском проливе — «пробить дорогу» к затонувшему танкеру «Волгонефть-239». По его словам, возле Тамани сейчас сложилась самая опасная ситуация ввиду продолжающейся утечки нефтепродуктов из «Волгонефть-239».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Куренков

Фото: МЧС России Александр Куренков

Фото: МЧС России

«Сначала нужно пробить дорогу к судну. Этим займемся в ближайшие сутки. Буквально сейчас решается, какими силами и возможностями это сделаем. Если получится, за это же время обвести по кругу судно, чтобы штормами мазут не распространялся. Основная задача — это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове»,— заявил господин Куренков (цитата по сообщению пресс-службы МЧС).

Глава МЧС предположил, что это мероприятие займет минимум неделю. На время работ господин Куренков намерен оставаться на территории ЧП. Глава ведомства также осмотрел площадку временного хранения загрязненного грунта, вывезенного с побережья.

Разлив мазута произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 10 января произошел новый разлив нефтепродуктов из кормовой базы «Волгонефти-239» — она села на мель вблизи порта Тамань. Его площадь, по данным Минтранса, составляет 2,8 тыс. кв. м. Владимир Путин назвал крушение танкеров одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми Россия сталкивалась в последние годы.