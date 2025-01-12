Швейцария заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Швейцария готова организовать и принять встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине, если они об этом попросят, пишет газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации швейцарского МИДа Николя Бидо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира»,— заявил господин Бидо.

При этом издание отмечает, что швейцарские власти не намерены проявлять инициативу в проведении переговоров. По информации газеты, Швейцария является лишь одним вариантом из списка стран, готовых принять встречу двух лидеров.

О готовности к встрече заявляли как Дональд Трамп, так и Владимир Путин. 7 января избранный президент США назвал неуместными возможные контакты с президентом России до своей инаугурации. Она пройдет 20 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».