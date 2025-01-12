Где наша первая встреча

Не дожидаясь намеченной на 20 января инаугурации президента США Дональда Трампа, Вашингтон и Москва приступили к обсуждению его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим “Ъ” решил вспомнить о первых личных переговорах двух президентов, состоявшихся в июле 2017 года в Гамбурге. Итоги той встречи не внушают оптимизма: одна из договоренностей (по Сирии) была вскоре заброшена, вторая (о канале связи по Украине) дала ограниченный результат, от третьей (по информационной безопасности) США просто отказались и лишь четвертая (о назначении новых послов) была реализована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Москве и Вашингтоне связывали с первой встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году в Гамбурге большие ожидания, но в итоге почти все достигнутые на ней договоренности так и остались на бумаге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В Москве и Вашингтоне связывали с первой встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году в Гамбурге большие ожидания, но в итоге почти все достигнутые на ней договоренности так и остались на бумаге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин готов к встрече с Дональдом Трампом без предусловий. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США и в том числе с Дональдом Трампом,— напомнил он (цитата по ТАСС).— Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога». В то же время Дмитрий Песков отметил, что в плане даты и места встречи «никакой конкретики нет». «По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, будут какие-то движения»,— уточнил он.

О перспективах контактов с избранным американским президентом в Москве высказываются сдержанно. «Мы ждем официального формулирования политики администрации Трампа в отношении России. Если в Вашингтоне будут учитывать наши законные интересы, то диалог, конечно же, будет не бесполезным, а будет результативным. А если не будут наши интересы учитываться, все останется как есть»,— сказал ранее в интервью российским и зарубежным СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров.

Столь осторожная оценка связана, судя по всему, не только с высокой степенью конфронтации в отношениях России и США, но и с прошлым опытом взаимодействия с администрацией Дональда Трампа в 2017–2021 годах, в период его первого президентского срока. Тогда США ввели в отношении России беспрецедентное количество санкций, вышли из важных договоров в сфере контроля над вооружениями и объявили о начале эпохи стратегического соперничества с РФ и Китаем.

А те немногие договоренности, которые сторонам в те годы удалось достичь, в итоге либо не дали ожидаемых результатов, либо не были реализованы вовсе.

Самый наглядный пример тому — первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге.

Открывая встречу, американский президент тогда сказал, что стороны ждут «много позитивного и для России, и для Соединенных Штатов, и для всех заинтересованных». Российский президент также отметил, что рассчитывает на позитивный результат встречи. По итогам продлившихся более двух часов переговоров было объявлено о четырех договоренностях.

Первая касалась зоны деэскалации на юго-западе Сирии (в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, находящихся у иорданской и израильской границ), где с 9 июля было объявлено перемирие. Оно достаточно долго соблюдалось, хоть и с нарушениями, однако в итоге власти РФ разочаровались в возможностях США что-либо решать в Сирии и переключились на формат «астанинской тройки» (с участием Турции и Ирана). Впрочем, добиться эффективного урегулирования конфликта, как показали события последних месяцев, и при помощи этого механизма не удалось.

Во-вторых, Россия и США договорились перезапустить двусторонний канал связи по Украине. До этого Москва и Вашингтон вели диалог на эту тему по линии тогдашних помощников — президента РФ Владислава Суркова и госсекретаря США Виктории Нуланд. После ухода последней из Госдепа на должность спецпредставителя США по Украине был назначен бывший постпред при НАТО Курт Волкер, которому и предстояло вести консультации с Россией. Он провел с Владиславом Сурковым четыре встречи в 2017–2018 годах, однако затем этот канал перестал действовать.

К реализации третьей договоренности двух президентов — о создании специальной двусторонней рабочей группы по информационной безопасности — стороны вообще не успели приступить. Между тем о том, что главы государств условились запустить такой механизм, который в будущем должен был привести к выработке рамочного соглашения между РФ и США о противодействии киберугрозам, публично объявили и Владимир Путин, и Дональд Трамп. Однако, вернувшись в Вашингтон, американский президент усомнился в необходимости создания такой группы, после того как его договоренность с Владимиром Путиным подвергли жесткой критике в Конгрессе США. «Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это (ее создание.— “Ъ”) может произойти. Не может»,— написал он в Twitter, вызвав недоумение в Москве (см. “Ъ” от 11 июля 2017 года). В итоге этот механизм так и не был создан.

Наконец, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились ускорить процесс назначения новых послов. Эта договоренность была успешно реализована: вскоре тогдашнего посла РФ в США Сергея Кисляка сменил замглавы МИД РФ Анатолий Антонов, а посла США в Москве Джона Теффта — бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман.

Выйти же на решение одной из наиболее важных для России в то время проблем — об изъятии властями США российской дипломатической собственности и высылке дипломатов — сторонам тогда не удалось.

Белый дом — в том числе под влиянием Конгресса — обставил возвращение дипсобственности целым рядом условий, что Кремль счел неприемлемым. Впоследствии это привело к так называемым посольским войнам — серии взаимных ограничительных мер РФ и США в отношении дипломатических миссий друг друга.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в беседе с “Ъ”, впрочем, выразил мнение, что в ходе второго срока у Дональда Трампа будет больше возможностей реализовывать достигнутые с кем-либо, в том числе с Россией, договоренности. «Во-первых, потому, что на сей раз нет шлейфа так называемого российского вмешательства в американские выборы, нет обвинений по поводу сговора между Кремлем и командой Трампа, и глава Белого дома не воспринимается как "агент Путина". Он воспринимается как президент, одержавший легитимную победу на выборах,— пояснил эксперт.— Во-вторых, в формирующейся команде Трампа ожидается большая внутренняя согласованность, в отличие от его первого срока, когда некоторые люди намеренно саботировали его внешнеполитические решения, в том числе на российском направлении. В-третьих, республиканцы по крайней мере в ближайшие два года будут контролировать Конгресс».

В то же время Дмитрий Суслов подчеркнул, что ожидать прорывов в этой связи не стоит. По его словам, большинство людей, которых избранный президент назначил на высокие посты,— это представители традиционного республиканского истеблишмента, видящие в России «хоть и не главного стратегического противника, но однозначно противника». Это касается и большинства республиканцев в Палате представителей и Сенате, среди которых много «"ястребов" рейгановского пошиба». В случае, если Дональд Трамп будет готов на какие-то неприемлемые, с их точки зрения, уступки России по Украине, они будут, по прогнозу эксперта, если не выступать против президента, то пытаться корректировать его курс.

Впрочем, собеседник “Ъ” в целом сомневается в том, что Москве и Вашингтону удастся выйти на какие-либо договоренности по Украине.

«Условия урегулирования украинского конфликта, которые могли бы рассматриваться Россией в качестве минимально приемлемых, для США представляются как катастрофическое поражение. На этом фоне любой шаг навстречу России — скажем, в ключевом для Москвы вопросе о демилитаризации Украины — будет в штыки восприниматься как "ястребами"-республиканцами и демократами, так и союзниками США в Европе. Так что, даже если у Трампа на сей раз будет несколько большая свобода рук по сравнению с первым сроком и сторонам чудом удастся выйти на какие-то договоренности по Украине, это не означает, что они будут в итоге реализованы»,— резюмирует он.

Елена Черненко