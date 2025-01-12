Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Где наша первая встреча

Чем закончились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году

Не дожидаясь намеченной на 20 января инаугурации президента США Дональда Трампа, Вашингтон и Москва приступили к обсуждению его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим “Ъ” решил вспомнить о первых личных переговорах двух президентов, состоявшихся в июле 2017 года в Гамбурге. Итоги той встречи не внушают оптимизма: одна из договоренностей (по Сирии) была вскоре заброшена, вторая (о канале связи по Украине) дала ограниченный результат, от третьей (по информационной безопасности) США просто отказались и лишь четвертая (о назначении новых послов) была реализована.

В Москве и Вашингтоне связывали с первой встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году в Гамбурге большие ожидания, но в итоге почти все достигнутые на ней договоренности так и остались на бумаге

В Москве и Вашингтоне связывали с первой встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году в Гамбурге большие ожидания, но в итоге почти все достигнутые на ней договоренности так и остались на бумаге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Москве и Вашингтоне связывали с первой встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году в Гамбурге большие ожидания, но в итоге почти все достигнутые на ней договоренности так и остались на бумаге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин готов к встрече с Дональдом Трампом без предусловий. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США и в том числе с Дональдом Трампом,— напомнил он (цитата по ТАСС).— Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога». В то же время Дмитрий Песков отметил, что в плане даты и места встречи «никакой конкретики нет». «По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, будут какие-то движения»,— уточнил он.

О перспективах контактов с избранным американским президентом в Москве высказываются сдержанно. «Мы ждем официального формулирования политики администрации Трампа в отношении России. Если в Вашингтоне будут учитывать наши законные интересы, то диалог, конечно же, будет не бесполезным, а будет результативным. А если не будут наши интересы учитываться, все останется как есть»,— сказал ранее в интервью российским и зарубежным СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров.

Столь осторожная оценка связана, судя по всему, не только с высокой степенью конфронтации в отношениях России и США, но и с прошлым опытом взаимодействия с администрацией Дональда Трампа в 2017–2021 годах, в период его первого президентского срока. Тогда США ввели в отношении России беспрецедентное количество санкций, вышли из важных договоров в сфере контроля над вооружениями и объявили о начале эпохи стратегического соперничества с РФ и Китаем.

А те немногие договоренности, которые сторонам в те годы удалось достичь, в итоге либо не дали ожидаемых результатов, либо не были реализованы вовсе.

Самый наглядный пример тому — первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге.

Открывая встречу, американский президент тогда сказал, что стороны ждут «много позитивного и для России, и для Соединенных Штатов, и для всех заинтересованных». Российский президент также отметил, что рассчитывает на позитивный результат встречи. По итогам продлившихся более двух часов переговоров было объявлено о четырех договоренностях.

Первая касалась зоны деэскалации на юго-западе Сирии (в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, находящихся у иорданской и израильской границ), где с 9 июля было объявлено перемирие. Оно достаточно долго соблюдалось, хоть и с нарушениями, однако в итоге власти РФ разочаровались в возможностях США что-либо решать в Сирии и переключились на формат «астанинской тройки» (с участием Турции и Ирана). Впрочем, добиться эффективного урегулирования конфликта, как показали события последних месяцев, и при помощи этого механизма не удалось.

Почему Вашингтон и Москва быстро не договорятся

Во-вторых, Россия и США договорились перезапустить двусторонний канал связи по Украине. До этого Москва и Вашингтон вели диалог на эту тему по линии тогдашних помощников — президента РФ Владислава Суркова и госсекретаря США Виктории Нуланд. После ухода последней из Госдепа на должность спецпредставителя США по Украине был назначен бывший постпред при НАТО Курт Волкер, которому и предстояло вести консультации с Россией. Он провел с Владиславом Сурковым четыре встречи в 2017–2018 годах, однако затем этот канал перестал действовать.

К реализации третьей договоренности двух президентов — о создании специальной двусторонней рабочей группы по информационной безопасности — стороны вообще не успели приступить. Между тем о том, что главы государств условились запустить такой механизм, который в будущем должен был привести к выработке рамочного соглашения между РФ и США о противодействии киберугрозам, публично объявили и Владимир Путин, и Дональд Трамп. Однако, вернувшись в Вашингтон, американский президент усомнился в необходимости создания такой группы, после того как его договоренность с Владимиром Путиным подвергли жесткой критике в Конгрессе США. «Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это (ее создание.— “Ъ”) может произойти. Не может»,— написал он в Twitter, вызвав недоумение в Москве (см. “Ъ” от 11 июля 2017 года). В итоге этот механизм так и не был создан.

Наконец, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились ускорить процесс назначения новых послов. Эта договоренность была успешно реализована: вскоре тогдашнего посла РФ в США Сергея Кисляка сменил замглавы МИД РФ Анатолий Антонов, а посла США в Москве Джона Теффта — бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман.

Выйти же на решение одной из наиболее важных для России в то время проблем — об изъятии властями США российской дипломатической собственности и высылке дипломатов — сторонам тогда не удалось.

Белый дом — в том числе под влиянием Конгресса — обставил возвращение дипсобственности целым рядом условий, что Кремль счел неприемлемым. Впоследствии это привело к так называемым посольским войнам — серии взаимных ограничительных мер РФ и США в отношении дипломатических миссий друг друга.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в беседе с “Ъ”, впрочем, выразил мнение, что в ходе второго срока у Дональда Трампа будет больше возможностей реализовывать достигнутые с кем-либо, в том числе с Россией, договоренности. «Во-первых, потому, что на сей раз нет шлейфа так называемого российского вмешательства в американские выборы, нет обвинений по поводу сговора между Кремлем и командой Трампа, и глава Белого дома не воспринимается как "агент Путина". Он воспринимается как президент, одержавший легитимную победу на выборах,— пояснил эксперт.— Во-вторых, в формирующейся команде Трампа ожидается большая внутренняя согласованность, в отличие от его первого срока, когда некоторые люди намеренно саботировали его внешнеполитические решения, в том числе на российском направлении. В-третьих, республиканцы по крайней мере в ближайшие два года будут контролировать Конгресс».

Что будет важно для Владимира Путина и Дональда Трампа на переговорах

В то же время Дмитрий Суслов подчеркнул, что ожидать прорывов в этой связи не стоит. По его словам, большинство людей, которых избранный президент назначил на высокие посты,— это представители традиционного республиканского истеблишмента, видящие в России «хоть и не главного стратегического противника, но однозначно противника». Это касается и большинства республиканцев в Палате представителей и Сенате, среди которых много «"ястребов" рейгановского пошиба». В случае, если Дональд Трамп будет готов на какие-то неприемлемые, с их точки зрения, уступки России по Украине, они будут, по прогнозу эксперта, если не выступать против президента, то пытаться корректировать его курс.

Впрочем, собеседник “Ъ” в целом сомневается в том, что Москве и Вашингтону удастся выйти на какие-либо договоренности по Украине.

«Условия урегулирования украинского конфликта, которые могли бы рассматриваться Россией в качестве минимально приемлемых, для США представляются как катастрофическое поражение. На этом фоне любой шаг навстречу России — скажем, в ключевом для Москвы вопросе о демилитаризации Украины — будет в штыки восприниматься как "ястребами"-республиканцами и демократами, так и союзниками США в Европе. Так что, даже если у Трампа на сей раз будет несколько большая свобода рук по сравнению с первым сроком и сторонам чудом удастся выйти на какие-то договоренности по Украине, это не означает, что они будут в итоге реализованы»,— резюмирует он.

Елена Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...