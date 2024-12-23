Встречная Украина

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить пути окончания украинского конфликта. Ранее готовность к диалогу с Дональдом Трампом выразил и Владимир Путин. Дональд Трамп намерен предстать в роли выдающегося политического деятеля, спасшего человечество от третьей мировой войны. В свою очередь, Владимиру Путину важно не только обеспечить достойное завершение СВО, но и начать новую разрядку в отношениях с США и Западом, достигших низшей точки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единственный полноценный саммит Дональда Трампа и Владимира Путина прошел в 2018 году в Хельсинки, и тогда могло показаться, что два лидера нашли общий язык

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Единственный полноценный саммит Дональда Трампа и Владимира Путина прошел в 2018 году в Хельсинки, и тогда могло показаться, что два лидера нашли общий язык

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заявление Дональда Трампа о его готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине прозвучало на конференции консерваторов Turning Point USA в городе Финиксе (штат Аризона). Перечисляя свои приоритеты после вступления в должность 20 января, Дональд Трамп подтвердил решимость выполнить свое главное предвыборное обещание — завершить конфликт на Украине.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне»,— заявил Дональд Трамп. «Я закончу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке. И я обещаю, что не допущу третьей мировой войны»,— заверил аудиторию Дональд Трамп, представляя себя в роли миротворца, который покончит с украинским конфликтом как наследием администрации Байдена.

В ходе президентской гонки Дональд Трамп неоднократно демонстрировал решимость остановить конфликт на Украине. Тем не менее новое заявление готовящегося вступить в должность 47-го американского президента впервые перевело в практическую плоскость планы начала диалога по украинскому конфликту лидеров России и США, что было полностью исключено при президенте Байдене.

Дональд Трамп быстро отреагировал на тот пас, который в прошлый четверг направил ему Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией по итогам 2024 года.

«Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет»,— напомнил Владимир Путин историю своих отношений с Дональдом Трампом, которые начались еще в ходе первого президентского срока господина Трампа.

При этом он подтвердил готовность вести диалог с 47-м президентом США и сообщил, что если встреча состоится, то двум лидерам будет о чем поговорить.

Ранее, 7 ноября, в ходе своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США, выразил ему свое уважение, комментируя его поведение во время совершенного на него покушения, а также сообщил, что не считает «зазорным» для себя позвонить ему первым.

Учитывая, что последнее заявление Дональда Трампа было сделано по горячим следам высказываний Владимира Путина, агентство Bloomberg обращает на это особое внимание. «Трамп процитировал этот комментарий Путина о готовности к встрече с американским политиком во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине»,— отмечает Bloomberg.

Комментируя последнее заявление Дональда Трампа, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время какой-либо конкретики или предпосылок для организации встречи президента России с избранным президентом США нет. «Пока никаких реальных импульсов не было»,— ответил господин Песков на вопрос ТАСС о наличии возможности встречи на высшем уровне еще до инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января 2025 года.

До этого Дональд Трамп и Владимир Путин в разных форматах встречались четыре раза в истории — на полях саммитов G20 и АТЭС в 2017 году, 16 июня 2018 года в Хельсинки и спустя еще год, 29 июня 2019 года, на саммите G20 в Осаке. При этом единственный полноценный саммит Дональда Трампа и Владимира Путина прошел в Финляндии.

Обращает на себя внимание и то, что после всех их предыдущих встреч, несмотря на демонстрацию готовности к диалогу, кризис в отношениях между Москвой и Вашингтоном только обострялся.

Политические противники Дональда Трампа в США усиливали атаки на него, обвиняя в «сговоре с Москвой». В свою очередь, Дональд Трамп вводил все новые санкции против России и заявлял, что, хотя он поддерживает хорошие отношения с Владимиром Путиным, ни один американский лидер не был с Москвой столь жестким, как он.

В связи с этим главную интригу после заявлений президентов США и России о готовности вести диалог по Украине составляет вопрос о том, удастся ли Дональду Трампу избежать той ситуации, которая сложилась в период его первого президентского срока. Тогда громкие декларации о готовности вести диалог с Москвой в итоге возымели обратный эффект, после того как господин Трамп был вынужден уступить давлению как демократического, так и республиканского истеблишмента, не имевшего запроса на нормализацию отношений с Россией.

Свою решимость на этот раз не уступить давлению своих оппонентов Дональд Трамп продемонстрировал в начале декабря в своем первом после выборов пространном интервью телеканалу NBC, известному своей близостью к его политическим противникам демократам. В ходе жесткого сеанса вопросов-ответов Дональд Трамп подтвердил, что «почти наверняка» сократит финансирование Украины и уже работает над завершением украинского конфликта еще до вступления в должность.

Отвечая на вопрос ведущей NBC, говорил ли он уже об этом с Владимиром Путиным, Дональд Трамп вначале ответил отрицательно, а на уточняющий вопрос: «Не говорили ни разу с тех пор, как вас избрали?» добавил: «Скажу так: в последнее время мы не общались». Уже на третий вопрос: «То есть после выборов вы все же говорили с Владимиром Путиным?» Дональд Трамп продемонстрировал способность держать удар и сохранять недосказанность: «Не хочу ничего говорить по этому поводу. Не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам». «Позвольте пояснить, о чем речь. В этом конфликте люди гибнут в невиданных прежде количествах. Можно провести параллель со Второй мировой войной, и тогда вы поймете, о чем речь»,— добавил он, выразив убежденность в том, что если бы в 2022 году президентом США был он, а не Джо Байден, то столь масштабного и кровопролитного конфликта удалось бы избежать.

Реагируя на сообщения о подготовке встречи лидеров США и России после смены власти в Белом доме, советник по национальной безопасности уходящего президента Байдена Джейк Салливан согласился с главным тезисом Дональда Трампа о необходимости добиться мирного решения. Однако при этом он назвал главным инструментом борьбы за украинский мир усиление давления на Россию.

«Я думаю, что Трамп должен продолжать оказывать давление. Я верю, что тогда сделка может быть достигнута»,— заявил Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

По его словам, если Вашингтон откажется от поддержки Киева, «вырвав почву из-под ног Украины», и согласится на условия Москвы, то это нанесет серьезный ущерб интересам США в долгосрочной перспективе. «Поэтому я думаю, что самое важное для Дональда Трампа — это послать Путину сигнал: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, Европа будет продолжать поддерживать Украину, пока вы не примете справедливые условия для справедливого мира»,— отметил Джейк Салливан.

В этой ситуации российскую позицию по вопросам будущего диалога с США, который обещает быть непростым, разъяснил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Как заявил российский дипломат агентству ТАСС, диалог с США по украинской проблематике может идти на разных площадках, но важно его содержание и подходы команды избранного президента США.

«Для того чтобы эту тему обсуждать, надо понимать, во-первых, какова позиция будущей администрации США на этот счет. То, что мы слышим, во многих аспектах категорически не стыкуется и не может стыковаться с нашим подходом. Диалог можно вести на разных площадках и в разных форматах. Вопрос не в том, где то место, куда могут приехать соответствующие представители для этого контакта, а вопрос в содержательной стороне. Пока совершенно непонятно, с какими подходами на этот счет будет выступать администрация Трампа»,— заявил Сергей Рябков, добавив, что российские инициативы «идут от жизни, от реалий».

«Они отражают нашу непоколебимую решимость стоять на защите наших коренных интересов, включая интересы безопасности. Поэтому отклонений от этой линии у нас быть не может»,— заключил господин Рябков, дав понять, что для успеха будущих переговоров Россия ждет от Дональда Трампа не только готовности к диалогу, но и способности учитывать ее законные интересы, ключевые задачи СВО и реалии в зоне конфликта.

Сергей Строкань