«Дипломатическое хамство становится привычным»
Сергей Лавров расставил акценты в отношениях с Украиной, Западом и Сирией
В четверг глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал часовую пресс-конференцию, проведение которой в МИДе пояснили большим числом запросов от журналистов и желанием «под конец года расставить соответствующие акценты», не подменяя, однако, этим большую итоговую пресс-конференцию министра, которая проходит каждый раз в начале года. Большинство вопросов предсказуемо касалось темы конфликта на Украине и условий его завершения, а также отношений России с Западом и ситуации в Сирии после отстранения от власти Башара Асада. «Ъ» приводит наиболее важные цитаты из ответов Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
О консультациях с США по Украине
«Я очень надеюсь, что администрация господина Трампа, включая господина Келлога (Кит Келлог, назначен избранным президентом США спецпредставителем по Украине.— “Ъ”), вникнет в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям, готовы еще раз, если кто-то не понимает нашу многократно и предельно ясно изложенную позицию, подтверждать: открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути, о первопричинах и принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года».
О возобновлении контактов с США
«Первый шаг для восстановления контактов с Россией должны сделать США, которые их прервали после начала СВО. Мы, конечно, слышим сигналы, которые от команды Дональда Трампа поступают, о том, что они заинтересованы возобновить диалог, и это абсолютно разумно и нормально. Всегда, даже когда между странами враждебные отношения, поддержать диалог, посмотреть, кто что хочет донести до собеседника,— в этом и заключается смысл дипломатии. Дипломаты общаются даже во время войн. Поэтому если сигналы, которые поступают от новой команды в Вашингтоне, о том, чтобы возобновить, вернее, восстановить прерванный Вашингтоном после начала специальной военной операции диалог, если они серьезны, конечно, мы на них откликнемся…
Мы ждем официального формулирования политики администрации Трампа в отношении России. Если в Вашингтоне будут учитывать наши законные интересы, то диалог, конечно же, будет не бесполезным, а будет результативным. А если не будут наши интересы учитываться, то все останется, как есть».
О неприемлемости перемирия
«Пока все, что мы слышим,— это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее… Перемирие — это путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей».
О легитимности украинских властей
«Относительно легитимности нынешней украинской власти… президент (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) на прямой линии очень четко сказал, что украинцы должны с этим сами разобраться, чтобы привести положение дел в Киеве в соответствие с украинской конституцией. Для этого, конечно, нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести. А пока, согласно конституции, как Путин разъяснил, легитимностью обладает только Верховная рада и, соответственно, ее председатель».
О посреднической роли Франции
«Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль по самым разным вопросам, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив и насколько стремление играть позитивную роль является искренним, я не знаю… Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет о том, что "ни слова об Украине без Украины"».
Об отношении Москвы с новыми властями Сирии
«Поддерживаем контакты с новыми сирийскими властями по линии нашего дипломатического представительства, прежде всего сейчас обсуждаем практические вопросы, касающиеся обеспечения безопасности российских граждан, безопасного функционирования нашего посольства. В целом мы заинтересованы и готовы к диалогу по другим вопросам наших двусторонних отношений и по вопросам региональной повестки дня… Как подчеркнул президент Путин (президент России Владимир Путин.— “Ъ”), мы открыты к контактам со всеми действующими общественно-политическими силами в Сирии, поддерживаем эти контакты, причем поддерживаем уже достаточно давно, еще до последних событий с большинством из них такие контакты были. Отмечу, что глава новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа выступал недавно и назвал отношения между нашими странами давними и стратегическими. Мы такой подход разделяем».
О западном давлении на Сирию
«Понятно, что на Ахмеда аш-Шараа (лидер новых властей Сирии.— “Ъ”) и на его соратников сейчас оказывается огромное давление со стороны Запада: американцы активизировались, европейцы, и все хотят работать не на то, чтобы сохранить единство всех этнополитических сил в Сирии, а на то, чтобы оторвать себе побольше влияния и даже территории… И что касается эгоизма западного, очень показательно выступила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, требуя, чтобы Сирия перестала сотрудничать с Россией, а такая важнейшая держава, как Эстония, устами своего министра иностранных дел, не помню фамилию, к сожалению, заявила, что Эстония не будет оказывать поддержку новым властям в Дамаске, если они не выгонят российские военные базы из Сирии. Представляете, как страшно? Поэтому такое уже дипломатическое хамство становится привычным. Так действуют и украинские власти, оскорбляя всех подряд, кто не подпевает им хором, так действуют и наши европейские соседи. Надеюсь, что их тоже жизнь научит уважать интересы всех без исключения государств и отказаться от неоколониальных замашек».
О давлении США на страны Глобального Юга
«Угрозы поднять тарифы, угрозы наказать тех, кто будет использовать не доллар, а какие-то другие валюты, другие платежные платформы,— нас это не удивляет. Как я уже сказал, подавление любых конкурентов, извлечение односторонних выгод всегда отличали политику Соединенных Штатов, и в этом нет ничего нового. Линия на вмешательство во внутренние дела суверенных государств уже с давних пор отражает методы Вашингтона, поэтому они, конечно же, будут продолжаться. И к этому надо быть готовыми… Все-таки жизнь должна заставить Соединенные Штаты понимать тенденции и реальные процессы современного мира и также понимать, что диктат более не может быть главным инструментом функционирования международных отношений».