«Дипломатическое хамство становится привычным»

В четверг глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал часовую пресс-конференцию, проведение которой в МИДе пояснили большим числом запросов от журналистов и желанием «под конец года расставить соответствующие акценты», не подменяя, однако, этим большую итоговую пресс-конференцию министра, которая проходит каждый раз в начале года. Большинство вопросов предсказуемо касалось темы конфликта на Украине и условий его завершения, а также отношений России с Западом и ситуации в Сирии после отстранения от власти Башара Асада. «Ъ» приводит наиболее важные цитаты из ответов Сергея Лаврова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О консультациях с США по Украине

«Я очень надеюсь, что администрация господина Трампа, включая господина Келлога (Кит Келлог, назначен избранным президентом США спецпредставителем по Украине.— “Ъ”), вникнет в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям, готовы еще раз, если кто-то не понимает нашу многократно и предельно ясно изложенную позицию, подтверждать: открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути, о первопричинах и принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года».

О возобновлении контактов с США

«Первый шаг для восстановления контактов с Россией должны сделать США, которые их прервали после начала СВО. Мы, конечно, слышим сигналы, которые от команды Дональда Трампа поступают, о том, что они заинтересованы возобновить диалог, и это абсолютно разумно и нормально. Всегда, даже когда между странами враждебные отношения, поддержать диалог, посмотреть, кто что хочет донести до собеседника,— в этом и заключается смысл дипломатии. Дипломаты общаются даже во время войн. Поэтому если сигналы, которые поступают от новой команды в Вашингтоне, о том, чтобы возобновить, вернее, восстановить прерванный Вашингтоном после начала специальной военной операции диалог, если они серьезны, конечно, мы на них откликнемся…

Мы ждем официального формулирования политики администрации Трампа в отношении России. Если в Вашингтоне будут учитывать наши законные интересы, то диалог, конечно же, будет не бесполезным, а будет результативным. А если не будут наши интересы учитываться, то все останется, как есть».

О неприемлемости перемирия

«Пока все, что мы слышим,— это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее… Перемирие — это путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей».

О легитимности украинских властей

«Относительно легитимности нынешней украинской власти… президент (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) на прямой линии очень четко сказал, что украинцы должны с этим сами разобраться, чтобы привести положение дел в Киеве в соответствие с украинской конституцией. Для этого, конечно, нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести. А пока, согласно конституции, как Путин разъяснил, легитимностью обладает только Верховная рада и, соответственно, ее председатель».

О посреднической роли Франции

«Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль по самым разным вопросам, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив и насколько стремление играть позитивную роль является искренним, я не знаю… Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет о том, что "ни слова об Украине без Украины"».

Об отношении Москвы с новыми властями Сирии

«Поддерживаем контакты с новыми сирийскими властями по линии нашего дипломатического представительства, прежде всего сейчас обсуждаем практические вопросы, касающиеся обеспечения безопасности российских граждан, безопасного функционирования нашего посольства. В целом мы заинтересованы и готовы к диалогу по другим вопросам наших двусторонних отношений и по вопросам региональной повестки дня… Как подчеркнул президент Путин (президент России Владимир Путин.— “Ъ”), мы открыты к контактам со всеми действующими общественно-политическими силами в Сирии, поддерживаем эти контакты, причем поддерживаем уже достаточно давно, еще до последних событий с большинством из них такие контакты были. Отмечу, что глава новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа выступал недавно и назвал отношения между нашими странами давними и стратегическими. Мы такой подход разделяем».

О западном давлении на Сирию

«Понятно, что на Ахмеда аш-Шараа (лидер новых властей Сирии.— “Ъ”) и на его соратников сейчас оказывается огромное давление со стороны Запада: американцы активизировались, европейцы, и все хотят работать не на то, чтобы сохранить единство всех этнополитических сил в Сирии, а на то, чтобы оторвать себе побольше влияния и даже территории… И что касается эгоизма западного, очень показательно выступила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, требуя, чтобы Сирия перестала сотрудничать с Россией, а такая важнейшая держава, как Эстония, устами своего министра иностранных дел, не помню фамилию, к сожалению, заявила, что Эстония не будет оказывать поддержку новым властям в Дамаске, если они не выгонят российские военные базы из Сирии. Представляете, как страшно? Поэтому такое уже дипломатическое хамство становится привычным. Так действуют и украинские власти, оскорбляя всех подряд, кто не подпевает им хором, так действуют и наши европейские соседи. Надеюсь, что их тоже жизнь научит уважать интересы всех без исключения государств и отказаться от неоколониальных замашек».

О давлении США на страны Глобального Юга

«Угрозы поднять тарифы, угрозы наказать тех, кто будет использовать не доллар, а какие-то другие валюты, другие платежные платформы,— нас это не удивляет. Как я уже сказал, подавление любых конкурентов, извлечение односторонних выгод всегда отличали политику Соединенных Штатов, и в этом нет ничего нового. Линия на вмешательство во внутренние дела суверенных государств уже с давних пор отражает методы Вашингтона, поэтому они, конечно же, будут продолжаться. И к этому надо быть готовыми… Все-таки жизнь должна заставить Соединенные Штаты понимать тенденции и реальные процессы современного мира и также понимать, что диктат более не может быть главным инструментом функционирования международных отношений».