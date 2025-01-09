Украинский мир поспешает медленно

Будущий спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог дал интервью телеканалу Fox News, в котором изложил свое видение путей и сроков завершения украинского конфликта. Назвав реальной задачей достичь мира в течение 100 дней, Кит Келлог при этом сообщил, что США не пойдут на уступки Москве и будут «спасать Украину». Сам же Дональд Трамп, обещавший завершить конфликт за 24 часа, уже откорректировал собственные планы, сообщив, что достижение мира может занять полгода. В свою очередь, Москва готова обсуждать с Вашингтоном условия будущего соглашения по Украине, которое, по ее убеждению, должно стать частью договоренностей между Россией и Западом о новой системе международной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cпецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог

Фото: Mariam Zuhaib / AP Cпецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Новое интервью будущего американского посредника между Москвой и Киевом Кита Келлога телеканалу Fox News подтвердило решимость 80-летнего ветерана вооруженных сил США добиться прорыва на новом для него дипломатическом поприще и решить ту задачу, которая оказалась непосильной для уходящей 20 января администрации президента Байдена.

Назначенный на должность спецпосланника президента США по Украине 28 ноября прошлого года, за последние полтора месяца Кит Келлог уже сделал несколько громких заявлений, которые были восприняты как новый «мирный план» Вашингтона.

В своем первом в новом году интервью телеканалу Fox News Кит Келлог отдал дань звучащей в Вашингтоне после избрания Дональда Трампа миротворческой риторике по Украине, однако при этом расставил ряд новых акцентов.

«Он хочет покончить с этим как можно быстрее. Думаю, он сможет сделать это в ближайшей перспективе. Я действительно очень верю в его способность добиться такого положения, когда эта война действительно закончится»,— оценил намерения Дональда Трампа Кит Келлог. «Я хотел бы поставить цель как на личном, так и на профессиональном уровне. Я бы сказал: давайте установим ее на уровне 100 дней»,— сообщил он.

Как следует из его заявлений, возобновление российско-американского диалога на высшем уровне должно отличать дипломатию президента Трампа от политики его предшественника Джо Байдена. «Думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие переговоры с Путиным. Я имею в виду, что он не разговаривал с ним более двух лет»,— отметил господин Келлог.

«Думаю, что они придут к решению в ближайшей перспективе»,— добавил он, рассуждая о возможности прямого диалога президентов США и России. Говоря об условиях будущего украинского урегулирования, Кит Келлог подчеркнул, что они должны быть «по-настоящему честными и справедливыми».

Еще одним его высказыванием, указывающим на то, что «справедливые и честные» условия Москва и Вашингтон, судя по всему, пока понимают по-разному, стал жест в адрес Киева.

«Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет»,— заявил Кит Келлог о Дональде Трампе.

Сам же избранный 47-й президент США сделал новое заявление по украинскому урегулированию 7 января, общаясь с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Главную вину за то, что украинский конфликт перешел в горячую фазу и продолжается около трех лет, Дональд Трамп возложил на своего предшественника в Белом доме. «Это было фиаско Байдена. Этого никогда не должно было произойти»,— отметил он, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Рассуждая о контактах Москвы и Вашингтона, которые предшествовали началу СВО, Дональд Трамп заявил: «На этих переговорах было допущено множество ошибок. И, судя по тому, что я слышал, Байден вел переговоры так, что дело кончится войной. И это оказалось очень серьезной войной».

Примечательно, что в ходе своего общения с прессой в Мар-а-Лаго Дональд Трамп ни разу не упомянул свои предыдущие обещания завершить украинский конфликт за 24 часа. На этот раз он, напротив, упирал на то, что на нынешнем этапе конфликта добиться урегулирования будет крайне непросто. «Это сложная проблема. Намного сложнее, чем она была до начала боевых действий, могу вам это сказать»,— признался он.

Рассуждая же о возможных контактах с Владимиром Путиным, Дональд Трамп предпочел не устанавливать жесткие временные рамки. «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев»,— отметил он.

Пока никаких практических договоренностей или даже наметок на будущую встречу в верхах не просматривается.

«Не могу вам ничего сказать по этому поводу. Я знаю, что он хотел бы встретиться»,— заявил Дональд Трамп, отвечая на уточняющий вопрос, когда он может встретиться с российским президентом.

Напомним, что 19 декабря на совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что готов к разговору с Дональдом Трампом в любое время и согласен с ним встретиться. Однако он также не знает, когда состоится встреча. При этом российские официальные лица не раз давали понять, что мирное соглашение с Украиной должно стать частью договоренностей между Россией и Западом о новой системе международной безопасности.

На этом фоне источники в команде Дональда Трампа сообщили о возможности достижения Россией и Соединенными Штатами крупной сделки по безопасности после смены власти в Вашингтоне.

Как заявил ТАСС представитель окружения нового американского лидера, команда Трампа допускает заключение в перспективе Россией и США масштабных договоренностей по безопасности, касающихся в том числе Украины и НАТО и фиксирующих красные линии Москвы и Вашингтона.

Между тем оказавшаяся под огнем критики со стороны Дональда Трампа и его окружения уходящая администрация США также вдруг заговорила о необходимости мирных переговоров. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей Белого дома, администрация Байдена и украинские власти также рассчитывали на начало переговоров с Россией в первой половине 2025 года вне зависимости от результатов президентских выборов в США. При этом, по словам собеседников CNN, главной целью американской военной поддержки Киева было расширение возможностей Украины на будущих переговорах с Москвой.

О предстоящем дипломатическом процессе с Россией заговорил в четверг и уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен. «Я уверен, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы они договорились о наилучшей возможной сделке»,— заявил Энтони Блинкен в ходе своего прощального визита во Францию. «Мы передаем следующей администрации много благоприятных возможностей, инициатив, работы. И если следующая администрация решит продолжить это, то, думаю, это явно было бы в интересах Соединенных Штатов»,— добавил он.

Сергей Строкань