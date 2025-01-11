Число погибших из-за пожаров в Калифорнии увеличилось до 11

В результате лесных пожаров в Южной Калифорнии погибли 11 человек, сообщает CNN со ссылкой на судебно-медицинского эксперта округа. Местные власти предупреждают, что точное число жертв не будет установлено до тех пор, пока следователи не смогут безопасно въезжать в опасные районы.

По данным судмедэксперта, пять человек погибли в зоне пожара Палисейдс, еще шесть — на территории пожара Итон. Ранее сообщалось, что из-за огня погибли десять человек.

В Калифорнии действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га. Уничтожено больше 10 тыс. строений. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд, а аналитическая компания AccuWeather пишет, что ущерб от пожаров может дойти до $150 млрд. Полиция Лос-Анджелеса считает, что один из бушующих пожаров начался из-за поджога.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожары в Калифорнии зажгли пламенные речи».