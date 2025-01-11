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Коммерсантъ FM
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Число погибших из-за пожаров в Калифорнии увеличилось до 11

В результате лесных пожаров в Южной Калифорнии погибли 11 человек, сообщает CNN со ссылкой на судебно-медицинского эксперта округа. Местные власти предупреждают, что точное число жертв не будет установлено до тех пор, пока следователи не смогут безопасно въезжать в опасные районы.

По данным судмедэксперта, пять человек погибли в зоне пожара Палисейдс, еще шесть — на территории пожара Итон. Ранее сообщалось, что из-за огня погибли десять человек.

В Калифорнии действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га. Уничтожено больше 10 тыс. строений. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд, а аналитическая компания AccuWeather пишет, что ущерб от пожаров может дойти до $150 млрд. Полиция Лос-Анджелеса считает, что один из бушующих пожаров начался из-за поджога.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пожары в Калифорнии зажгли пламенные речи».

Фотогалерея

Пожар в Лос-Анджелесе

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный борется с огнем

Пожарный борется с огнем

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Ethan Swope / AP

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

Фото: Reuters / Fred Greaves

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный борется с огнем

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Ethan Swope / AP

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

Фото: Reuters / Fred Greaves

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