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Коммерсантъ FM
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Пожары уничтожили более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

Число жертв лесных пожаров в округе Лос-Анджелес выросло до десяти человек, сообщил департамент судебно-медицинской экспертизы округа, передает CNN. Согласно последним данным, пожары уничтожили более 10 тыс. строений.

Фото: Ringo Chiu, Reuters

Фото: Ringo Chiu, Reuters

По информации пожарного департамента, в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га. Наиболее крупные из них до сих пор не взяты под контроль. Местные власти предупредили, что фактическое число погибших остается неясным, поскольку следователи сейчас не посещают районы округа в целях безопасности.

Лесные пожары в Южной Калифорнии распространились 7 января. В престижном жилом районе Пасифик-Палисадес площадь возгораний достигла 63,9 кв. км. В Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей из районов вблизи Голливуда. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд. Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными за всю историю штата. Накануне он объявил в штате режим масштабного бедствия.

Подробнее — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Пожар в Лос-Анджелесе

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный борется с огнем

Пожарный борется с огнем

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Ethan Swope / AP

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

Фото: Reuters / Fred Greaves

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный борется с огнем

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Ethan Swope / AP

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

Фото: Reuters / Fred Greaves

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