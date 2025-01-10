Полиция Лос-Анджелеса задержала подозреваемого по делу о лесном пожаре

Полиция Лос-Анджелеса считает, что лесной пожар «Кеннет» начался из-за поджога. По подозрению в этом задержан один человек, заявил старший офицер полиции Лос-Анджелеса Шон Динс каналу News Nation.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ringo Chiu, Reuters Фото: Ringo Chiu, Reuters

Пожар «Кеннет» — один из пяти пожаров, которые сейчас бушуют в Калифорнии. «Кеннет» уже уничтожил более 960 акров (390 га) земли вблизи Хидден-Хилл, Вудленд-Хиллз и Вест-Хиллз, сообщает Los Angeles Times. Поджигателю может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, заявлял окружной прокурор Натан Хохман.

Пять пожаров действуют на площади более 14 тыс. га. Наиболее крупные из них до сих пор не взяты под контроль. Ранее сообщалось, что из-за огня погибли 10 человек и в округе было уничтожено 10 тыс. строений. Местные власти предупредили, что фактическое число погибших остается неясным. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд. Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными за всю историю штата.

Подробности — в материале «Ъ» «Лос-Анджелес в огне».