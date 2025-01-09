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Коммерсантъ FM
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Климат бьет по кошельку

Страховщики фиксируют рост убытков от природных катаклизмов

Немецкая перестраховочная компания Munich Re подсчитала, что по итогам 2024 года общий ущерб от природных катаклизмов увеличился на 20% и достиг $320 млрд. Таким образом, год стал пятым по объему убытков за все время подобных наблюдений, которые ведутся с 1980 года. Аналитики Munich Re отмечают растущее влияние глобального изменения климата, которое приводит к более частым и сильным ураганам, штормам, наводнениям, пожарам и засухам.

Жители калифорнийского городка Альтадена, пострадавшего от природного пожара, на пепелище

Жители калифорнийского городка Альтадена, пострадавшего от природного пожара, на пепелище

Фото: Ethan Swope / AP

Жители калифорнийского городка Альтадена, пострадавшего от природного пожара, на пепелище

Фото: Ethan Swope / AP

«Изменение климата показывает свои зубы — мир становится жарче, что приводит к жестоким ураганам, штормам и наводнениям»,— говорится в представленном сегодня докладе Munich Re. Аналитики немецкой компании подчеркивают, что 2024 год побил рекорд предыдущего по температуре — она поднялась на 1,5°С. В таких условиях убытки все чаще приносят погодные катаклизмы — ураганы, штормы и наводнения, которые затмевают по последствиям землетрясения. Общий объем убытков от всех природных катаклизмов в прошлом году во всем мире Munich Re оценила в $320 млрд, это на 19,4% больше, чем в 2023 году ($268 млрд с поправкой на инфляцию). Из общих убытков на застрахованное имущество пришлось $140 млрд, в 2023 году этот объем составил $106 млрд.

По объему застрахованных убытков 2024 год стал третьим за всю историю подобных подсчетов, которые ведутся с 1980 года, а по их общему объему — пятым за все время наблюдений.

На природные катаклизмы в прошлом году пришлось 93% всех потерь. Последствия таких катастроф привели к гибели в общей сложности около 11 тыс. человек, что, к счастью, является гораздо ниже среднегодового уровня.

Объем материального ущерба от наводнений, лесных пожаров и различных штормов составил $136 млрд. Это немного ниже, чем годом ранее ($143 млрд), однако выше среднегодового уровня за последние 10 лет ($110 млрд).

Убытки от тропических циклонов (ураганов, тайфунов и т. п.) составили $135 млрд. Большая часть ущерба пришлась на $105 млрд. Наибольший материальный ущерб нанесли ураганы «Хелен» и «Милтон», обрушившиеся на США соответственно в сентябре и октябре. «Хелен» с максимальной скоростью ветра до 225 км/ч причинил убытки на $56 млрд, а «Милтон» с ветрами до 200 км/ч — на $38 млрд. Третьим по величине материального ущерба катаклизмом аналитики Munich Re назвали землетрясение в Японии 1 января 2024 года.

Тогда в результате подземных толчков магнитудой до 7,5 балла погибло более 200 человек, материальный ущерб составил $15 млрд.

Природным катаклизмом, который унес больше всего человеческих жизней в прошлом году, стал тайфун «Яги», обрушившийся на Филиппины, китайскую провинцию Хайнань и северные районы Вьетнама. Тогда погибли 850 человек. Материальный ущерб этого тайфуна оценили в $14 млрд.

Изменение климата убивает пожилых людей во всем мире

«Физика проста — чем выше температура, тем активнее испаряется вода и тем больше энергии высвобождается в атмосферу,— подытожил выводы доклада руководитель Munich Re по наблюдениям за климатическими изменениями Тобиас Гримм.— Погодная машина нашей планеты переключается на более высокую скорость. Все мы платим высокую цену за ухудшение погодных условий, но особенно это относится к людям, проживающим в районах, подверженных катаклизмам, и не имеющим достаточной финансовой поддержки для защиты от них и их последствий».

Евгений Хвостик

Фотогалерея

Пожар в Лос-Анджелесе

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

Фото: Ethan Swope / AP

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Reuters / Fred Greaves

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

Фото: Ethan Swope / AP

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Reuters / Fred Greaves

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