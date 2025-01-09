Климат бьет по кошельку

Немецкая перестраховочная компания Munich Re подсчитала, что по итогам 2024 года общий ущерб от природных катаклизмов увеличился на 20% и достиг $320 млрд. Таким образом, год стал пятым по объему убытков за все время подобных наблюдений, которые ведутся с 1980 года. Аналитики Munich Re отмечают растущее влияние глобального изменения климата, которое приводит к более частым и сильным ураганам, штормам, наводнениям, пожарам и засухам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители калифорнийского городка Альтадена, пострадавшего от природного пожара, на пепелище

Фото: Ethan Swope / AP Жители калифорнийского городка Альтадена, пострадавшего от природного пожара, на пепелище

Фото: Ethan Swope / AP

«Изменение климата показывает свои зубы — мир становится жарче, что приводит к жестоким ураганам, штормам и наводнениям»,— говорится в представленном сегодня докладе Munich Re. Аналитики немецкой компании подчеркивают, что 2024 год побил рекорд предыдущего по температуре — она поднялась на 1,5°С. В таких условиях убытки все чаще приносят погодные катаклизмы — ураганы, штормы и наводнения, которые затмевают по последствиям землетрясения. Общий объем убытков от всех природных катаклизмов в прошлом году во всем мире Munich Re оценила в $320 млрд, это на 19,4% больше, чем в 2023 году ($268 млрд с поправкой на инфляцию). Из общих убытков на застрахованное имущество пришлось $140 млрд, в 2023 году этот объем составил $106 млрд.

По объему застрахованных убытков 2024 год стал третьим за всю историю подобных подсчетов, которые ведутся с 1980 года, а по их общему объему — пятым за все время наблюдений.

На природные катаклизмы в прошлом году пришлось 93% всех потерь. Последствия таких катастроф привели к гибели в общей сложности около 11 тыс. человек, что, к счастью, является гораздо ниже среднегодового уровня.

Объем материального ущерба от наводнений, лесных пожаров и различных штормов составил $136 млрд. Это немного ниже, чем годом ранее ($143 млрд), однако выше среднегодового уровня за последние 10 лет ($110 млрд).

Убытки от тропических циклонов (ураганов, тайфунов и т. п.) составили $135 млрд. Большая часть ущерба пришлась на $105 млрд. Наибольший материальный ущерб нанесли ураганы «Хелен» и «Милтон», обрушившиеся на США соответственно в сентябре и октябре. «Хелен» с максимальной скоростью ветра до 225 км/ч причинил убытки на $56 млрд, а «Милтон» с ветрами до 200 км/ч — на $38 млрд. Третьим по величине материального ущерба катаклизмом аналитики Munich Re назвали землетрясение в Японии 1 января 2024 года.

Тогда в результате подземных толчков магнитудой до 7,5 балла погибло более 200 человек, материальный ущерб составил $15 млрд.

Природным катаклизмом, который унес больше всего человеческих жизней в прошлом году, стал тайфун «Яги», обрушившийся на Филиппины, китайскую провинцию Хайнань и северные районы Вьетнама. Тогда погибли 850 человек. Материальный ущерб этого тайфуна оценили в $14 млрд.

«Физика проста — чем выше температура, тем активнее испаряется вода и тем больше энергии высвобождается в атмосферу,— подытожил выводы доклада руководитель Munich Re по наблюдениям за климатическими изменениями Тобиас Гримм.— Погодная машина нашей планеты переключается на более высокую скорость. Все мы платим высокую цену за ухудшение погодных условий, но особенно это относится к людям, проживающим в районах, подверженных катаклизмам, и не имеющим достаточной финансовой поддержки для защиты от них и их последствий».

Евгений Хвостик