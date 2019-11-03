Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии из-за природных пожаров

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома из-за ситуации с природными пожарами. Президент заявил, что губернатор проделал ужасную работу, управляя лесным хозяйством штата.

«При нашей встрече за сказал ему, что он должен расчистить леса, не оглядываясь на требования защитников окружающей среды»,— написал господин Трамп в Twitter. «Каждый год ситуация с пожарами в Калифорнии повторяется, и затем он просит денег у федерального правительства. Довольно, соберись, губернатор»,— посоветовал президент США. При этом он похвалил действия пожарных.

Ранее господин Ньюсом объявил режим ЧС на территории штата из-за лесных пожаров. Офис шерифа округа Сонома сообщил, что под предписание об эвакуации попали около 180 тыс. человек.