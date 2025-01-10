Байден: пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории штата

Президент США Джо Байден сообщил, что площадь масштабных лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии достигла почти 11 тыс. гектаров. Трансляция его выступления велась пресс-службой Белого дома на канале на видеохостинге YouTube. Накануне глава государства объявил в штате режим масштабного бедствия и на фоне ЧС отменил визит в Италию.

«Это самые разрушительные пожары, которые когда-либо случались в Лос-Анджелесе»,— заявил господин Байден в ходе пресс-конференции. По его словам, сейчас из объявленной зоны бедствия эвакуировали 360 тыс. человек.

Американский президент отметил, что федеральные власти отправят в округ дополнительные бригады пожарных, а также несколько больших пожарных самолетов. Джо Байден не исключил привлечения для борьбы с огнем специалистов из Канады.

7 января в Южной Калифорнии распространились лесные пожары. Местные власти сообщили о семи погибших, отметив, что число жертв может увеличиться. В престижном жилом районе Пасифик-Палисадес площадь возгораний достигла 63,9 кв. км. В Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей из районов вблизи Голливуда. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд.

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