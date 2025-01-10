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Коммерсантъ FM
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Байден: пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории штата

Президент США Джо Байден сообщил, что площадь масштабных лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии достигла почти 11 тыс. гектаров. Трансляция его выступления велась пресс-службой Белого дома на канале на видеохостинге YouTube. Накануне глава государства объявил в штате режим масштабного бедствия и на фоне ЧС отменил визит в Италию.

«Это самые разрушительные пожары, которые когда-либо случались в Лос-Анджелесе»,— заявил господин Байден в ходе пресс-конференции. По его словам, сейчас из объявленной зоны бедствия эвакуировали 360 тыс. человек.

Американский президент отметил, что федеральные власти отправят в округ дополнительные бригады пожарных, а также несколько больших пожарных самолетов. Джо Байден не исключил привлечения для борьбы с огнем специалистов из Канады.

7 января в Южной Калифорнии распространились лесные пожары. Местные власти сообщили о семи погибших, отметив, что число жертв может увеличиться. В престижном жилом районе Пасифик-Палисадес площадь возгораний достигла 63,9 кв. км. В Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей из районов вблизи Голливуда. Банк JPMorgan Chase оценил ущерб почти в $50 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Пожар в Лос-Анджелесе

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный борется с огнем

Пожарный борется с огнем

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Ethan Swope / AP

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

Фото: Reuters / Fred Greaves

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространился из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 7500 человек из местных, государственных и федеральных агентств

Фото: Reuters / Ringo Chiu

8 января в Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Машины на шоссе Тихоокеанского побережья

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Эвакуация также была объявлена в Малибу

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный борется с огнем

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Дым от пожара в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Алтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

9 января президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Ethan Swope / AP

К 10 января пожар уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

10 января пожарный департамент сообщил, что в округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

К 10 января число жертв пожара выросло до семи человек

Фото: Reuters / Fred Greaves

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