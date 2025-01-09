Лос-Анджелес в огне
Округ охватили самые страшные лесные пожары за последние годы
С 7 января Лос-Анджелес окружен лесными пожарами. Местные власти сообщают пока о пяти погибших, отмечая, что число жертв наверняка вырастет, и называют нынешние пожары самыми разрушительными в истории округа.
Последствия пожара в районе Пасифик Палисейдс, округ Лос-Анджелес
Фото: Damian Dovarganes / AP
Как минимум пять человек погибли и более 2 тыс. строений разрушены. Это промежуточные данные пожарной службы округа Лос-Анджелес к вечеру четверга по ущербу от лесных пожаров в регионе.
Огонь вспыхнул вечером 7 января в Алтадене, чуть севернее Лос-Анджелеса. Что послужило причиной возникновения пожара, пока неизвестно. Но власти склоняются к естественной природе возгорания лесов из-за продолжительного периода засушливой погоды. Пожар начался внезапно, застав людей врасплох. Все жертвы, о которых известно сейчас,— жители этого района.
Сильные ветры способствовали распространению огня. К вечеру четверга пожарные службы фиксировали пять очагов пожаров общей площадью более 110 кв. км.
Самый крупный по площади пожар бушует в районе Итон-Каньон. Его площадь оценивают в 42,7 кв. км.
Самый разрушительный — в районе Пасифик Палисейдс, охвативший побережье от Малибу до Санта-Моники. Он уже уничтожил более 1 тыс. строений. Среди потерянных в огне оказались дома знаменитостей — Энтони Хопкинса, Леонардо Ди Каприо, Адама Броуди, Анны Фэрис, Пэрис Хилтон, а также историческое ранчо легенды Голливуда Уилла Роджерса. Справиться с этими очагами пока не удается.
Третьим по силе и площади стал пожар в районе Голливудских холмов, вспыхнувший в среду. Однако его удалось быстро взять под контроль, и уже в четверг власти отменили обязательную эвакуацию для большей части территории района.
Аналитическая компания AccuWeather оценила ущерб и экономические потери от пожаров в Лос-Анджелесе в $52–57 млрд.
«Это уже один из самых страшных лесных пожаров в истории Калифорнии. Если в ближайшие дни количество уничтоженных строений вырастет, это может стать самым разрушительным лесным пожаром в современной истории Калифорнии, исходя из количества сгоревших строений и экономических потерь»,— заявил главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.
Прогнозы погоды для жителей Калифорнии пока неутешительны. В ближайшие дни здесь сохранится ветреная и сухая погода.