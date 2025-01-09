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Лос-Анджелес в огне

Округ охватили самые страшные лесные пожары за последние годы

С 7 января Лос-Анджелес окружен лесными пожарами. Местные власти сообщают пока о пяти погибших, отмечая, что число жертв наверняка вырастет, и называют нынешние пожары самыми разрушительными в истории округа.

Последствия пожара в районе Пасифик Палисейдс, округ Лос-Анджелес

Последствия пожара в районе Пасифик Палисейдс, округ Лос-Анджелес

Фото: Damian Dovarganes / AP

Последствия пожара в районе Пасифик Палисейдс, округ Лос-Анджелес

Фото: Damian Dovarganes / AP

Как минимум пять человек погибли и более 2 тыс. строений разрушены. Это промежуточные данные пожарной службы округа Лос-Анджелес к вечеру четверга по ущербу от лесных пожаров в регионе.

Огонь вспыхнул вечером 7 января в Алтадене, чуть севернее Лос-Анджелеса. Что послужило причиной возникновения пожара, пока неизвестно. Но власти склоняются к естественной природе возгорания лесов из-за продолжительного периода засушливой погоды. Пожар начался внезапно, застав людей врасплох. Все жертвы, о которых известно сейчас,— жители этого района.

Сильные ветры способствовали распространению огня. К вечеру четверга пожарные службы фиксировали пять очагов пожаров общей площадью более 110 кв. км.

Самый крупный по площади пожар бушует в районе Итон-Каньон. Его площадь оценивают в 42,7 кв. км.

Самый разрушительный — в районе Пасифик Палисейдс, охвативший побережье от Малибу до Санта-Моники. Он уже уничтожил более 1 тыс. строений. Среди потерянных в огне оказались дома знаменитостей — Энтони Хопкинса, Леонардо Ди Каприо, Адама Броуди, Анны Фэрис, Пэрис Хилтон, а также историческое ранчо легенды Голливуда Уилла Роджерса. Справиться с этими очагами пока не удается.

Третьим по силе и площади стал пожар в районе Голливудских холмов, вспыхнувший в среду. Однако его удалось быстро взять под контроль, и уже в четверг власти отменили обязательную эвакуацию для большей части территории района.

Аналитическая компания AccuWeather оценила ущерб и экономические потери от пожаров в Лос-Анджелесе в $52–57 млрд.

«Это уже один из самых страшных лесных пожаров в истории Калифорнии. Если в ближайшие дни количество уничтоженных строений вырастет, это может стать самым разрушительным лесным пожаром в современной истории Калифорнии, исходя из количества сгоревших строений и экономических потерь»,— заявил главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

Прогнозы погоды для жителей Калифорнии пока неутешительны. В ближайшие дни здесь сохранится ветреная и сухая погода.

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Пожар в Лос-Анджелесе

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

Фото: Ethan Swope / AP

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Reuters / Fred Greaves

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Пожар вспыхнул 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, всего за несколько часов огонь распространился на площади более 480 га

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Пожар быстро распространяется из-за засухи и сильного ветра с порывами до 29 м/с

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В борьбе с огнем участвуют более 100 пожарных

Фото: Reuters / Ringo Chiu

В Пасифик-Палисейдс с населением около 30 тыс. человек пожарная служба штата объявила обязательную эвакуацию

Фото: Reuters / Ringo Chiu

По данным Poweroutage.us, около 250 тыс. человек остались без электроэнергии

Фото: Reuters / Mike Blake

Тушение огня в пригороде Лос-Анджелеса

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Рекомендация об эвакуации также распространяется на районы Малибу к востоку от Лас-Флорес

Фото: Ethan Swope / AP

Пожарный в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуация в доме престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

Во многих школах приостановлены занятия. Из-за перебоев в подаче электричества наблюдаются задержки на линиях метро. Информации о жертвах не поступало

Фото: Etienne Laurent / AP

Сброс воды с вертолета в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Etienne Laurent / AP

Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек

Фото: Saarang Panchavati / AP

Эвакуация жильцов дома престарелых в Альтадене

Фото: Ethan Swope / AP

9 января пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда. Он касается более 100 тыс. человек

Фото: Ethan Swope / AP

Сгоревшие автомобили около дилерского центра

Фото: Ethan Swope / AP

Эвакуации подлежат районы, где находится Голливудская аллея Славы и театр «Долби», в котором 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар»

Фото: Damian Dovarganes / AP

К 9 января пожар уничтожил более 1 тыс. строений

Фото: Chris Pizzello / AP

Мужчина около сгоревшего здания

Фото: Ethan Swope / AP

К 9 января площадь огня в районе Пасифик-Палисейдс распространилась на 63,9 кв. км

Фото: Reuters / Ringo Chiu

Президент США Джо Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Фото: Reuters / Fred Greaves

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