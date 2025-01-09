Лос-Анджелес в огне

С 7 января Лос-Анджелес окружен лесными пожарами. Местные власти сообщают пока о пяти погибших, отмечая, что число жертв наверняка вырастет, и называют нынешние пожары самыми разрушительными в истории округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в районе Пасифик Палисейдс, округ Лос-Анджелес

Фото: Damian Dovarganes / AP Последствия пожара в районе Пасифик Палисейдс, округ Лос-Анджелес

Фото: Damian Dovarganes / AP

Как минимум пять человек погибли и более 2 тыс. строений разрушены. Это промежуточные данные пожарной службы округа Лос-Анджелес к вечеру четверга по ущербу от лесных пожаров в регионе.

Огонь вспыхнул вечером 7 января в Алтадене, чуть севернее Лос-Анджелеса. Что послужило причиной возникновения пожара, пока неизвестно. Но власти склоняются к естественной природе возгорания лесов из-за продолжительного периода засушливой погоды. Пожар начался внезапно, застав людей врасплох. Все жертвы, о которых известно сейчас,— жители этого района.

Сильные ветры способствовали распространению огня. К вечеру четверга пожарные службы фиксировали пять очагов пожаров общей площадью более 110 кв. км.

Самый крупный по площади пожар бушует в районе Итон-Каньон. Его площадь оценивают в 42,7 кв. км.

Самый разрушительный — в районе Пасифик Палисейдс, охвативший побережье от Малибу до Санта-Моники. Он уже уничтожил более 1 тыс. строений. Среди потерянных в огне оказались дома знаменитостей — Энтони Хопкинса, Леонардо Ди Каприо, Адама Броуди, Анны Фэрис, Пэрис Хилтон, а также историческое ранчо легенды Голливуда Уилла Роджерса. Справиться с этими очагами пока не удается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Третьим по силе и площади стал пожар в районе Голливудских холмов, вспыхнувший в среду. Однако его удалось быстро взять под контроль, и уже в четверг власти отменили обязательную эвакуацию для большей части территории района.

Аналитическая компания AccuWeather оценила ущерб и экономические потери от пожаров в Лос-Анджелесе в $52–57 млрд.

«Это уже один из самых страшных лесных пожаров в истории Калифорнии. Если в ближайшие дни количество уничтоженных строений вырастет, это может стать самым разрушительным лесным пожаром в современной истории Калифорнии, исходя из количества сгоревших строений и экономических потерь»,— заявил главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

Прогнозы погоды для жителей Калифорнии пока неутешительны. В ближайшие дни здесь сохранится ветреная и сухая погода.

Кирилл Сарханянц