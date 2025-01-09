JPMorgan: страховщики могут потерять около $20 млрд из-за пожаров в Калифорнии

Бушующие в Калифорнии пожары могут принести американским страховым компаниям до $20 млрд убытков, пишет газета Financial Times со ссылкой на предварительную оценку американского банка JPMorgan. Уточняется, что если огонь не получится взять под контроль, то размер потерь будет только расти и превысит даже озвученную сумму.

Общий ущерб от пожаров, согласно данным аналитиков банка, оценивается почти в $50 млрд. Подобная оценка была дана в письме JPMorgan, распространенным среди клиентов. В нем говорится, что предварительная оценка призвана помочь инвесторам оценить вероятные последствия пожаров.

7 января в Южной Калифорнии распространились лесные пожары; согласно данным пожарной службы штата, площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. гектаров. Местные власти сообщают пока о пяти погибших, отмечая, что число жертв наверняка вырастет, и называют нынешние пожары самыми разрушительными в истории округа.

В престижном жилом районе Пасифик Палисадес площадь огня достигла 63,9 кв. км. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. В Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей из районов, находящихся поблизости от Голливуда, покинуть свои дома обязаны более 100 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Лос-Анджелес в огне».