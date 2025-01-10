Трамп заявил о желании Путина встретиться с ним и анонсировал подготовку

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин выразил желание встретиться с ним и стороны начали готовиться к мероприятию. Возможный срок встречи республиканец не назвал. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал подобных запросов от команды господина Трампа, и предложил дождаться инаугурации избранного главы Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и избранный президент США Дональд Трамп (16 июля 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и избранный президент США Дональд Трамп (16 июля 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Он хочет встретиться, и мы это организуем»,— сказал господин Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго (цитата по Reuters).

На вопрос о возможности трехсторонней встречи между ним, господином Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем Дональд Трамп ответил, что это будет определено позднее.

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявлял, что республиканец не намерен идти на уступки Москве в урегулировании. Спецпосланник добавил, что уходящий президент США Джо Байден ошибся, когда более двух лет не вел переговоров с господином Путиным.

19 декабря Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле.

Подробнее — в материале «Ъ».